厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾

南美洲國家厄瓜多爾（Ecuador）再度發生駭人聽聞的殘暴案件。警方周日（11日）在馬納比省（Manabi）著名的旅遊港口洛佩斯港（Puerto Lopez）海灘，赫然發現五顆被斬下的人頭橫空懸掛。這宗兇殘案件被視為當地犯罪集團之間互相仇殺的血腥警告，再度引發國際社會對該國治安的關注。

這宗棄頭案發生在以賞鯨聞名的風景區。據《每日郵報》及當地媒體報道，事發現場的照片顯示，沙灘上兩根木樁被釘在地上，中間以繩索串連起五顆血淋淋的人頭，景象極度恐怖。

人頭旁還留有一塊警告字句的木板，矛頭直指針對當地漁民強索保護費的黑幫組織。X@NoticieroSLV

人頭旁還留有一塊警告字句的木板，矛頭直指針對當地漁民強索保護費的黑幫組織。警告信中強硬寫道：「這個城鎮屬於我們。如果你們繼續搶劫漁民、強索保護費，我們已經掌握你們的身分。」警方初步相信，這是某犯罪集團針對敵對勢力「過界」勒索發出的血腥警告。

馬納比省因鄰近太平洋航道，長期以來被國際販毒集團視為運送可卡因往美國及歐洲的重要中轉站，犯罪集團甚至利用漁民的小船作掩護。官方數據顯示，厄瓜多爾剛度過史上最血腥的一年，2025年全年錄得超過9,000宗謀殺案。

事實上，馬納比省近年治安急劇惡化，暴力襲擊接連不斷。去年底當地曾發生涉及六人喪命的襲擊案，死者更包括一名兩歲女童；而今年元旦剛過，該省多處再度爆發武裝衝突，導致至少12人遇害。

針對持續升溫的黑幫混戰，總統諾沃亞（Daniel Noboa）已於今年元旦簽署行政令，宣布全國24個省份中的9個省再次進入為期60天的緊急狀態。在緊急狀態下，軍警獲得授權可限制集會自由及加強監視行動，以期遏止暴力蔓延。然而，在嚴密管制下仍發生如此公然的棄頭示眾案，反映出厄瓜多爾政府在與「內部武裝衝突」對抗的過程中，依然面臨巨大的執法挑戰。