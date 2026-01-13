內塔尼亞胡夫人爆官方照修圖風波 被批毀歷史檔案真實性

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）及其夫人薩拉（Sara Netanyahu）近日捲入一場罕見的「修圖醜聞」。以色列政府發布的多張官方照片被指經過大幅度後製，薩拉的影像遭批「美顏」過度，引發傳媒界及學術界強烈批評，認為此舉損害了政府記錄的真實性及歷史存檔的可靠性，政府攝影師更集體抗議，拒絕為這些重度「篡改」的官方照片署名。

官方照變「虛擬現實」 攝影師聯署抗議

是次爭議由資深政治記者加特尼奧（Shabi Gatenio）揭發。他指出，自去年下半年起，總理辦公室發出的新聞稿中，67歲的薩拉皮膚光滑如瓷、眼部輪廓過分清晰、髮型完美無缺，與現場真實影像有巨大落差。

最令人驚訝的是，由於政府新聞處（GPO）的攝影師拒絕為這些經過修改的照片署名，總理辦公室竟然採取了一項折衷方案：將修圖後的照片攝影師署名改為「薩拉·內塔尼亞胡」。

網民嘲：國家級Photoshop

加特尼奧直言，若這些虛假影像存入國家檔案室，將使歷史檔案受嚴重破壞：「以色列建國以來，所有檔案照片均為攝影師鏡頭真實捕捉，若經修飾圖片入檔，將永遠以從未存在的虛擬現實污染歷史。」

鑑識專家：這是信任問題

加州大學柏克萊分校數位鑑識專家法里德（Hany Farid）分析指出，透過比對原始影片與官方照片，可以清晰看到薩拉的皮膚被「磨皮」處理，部分背景更疑似由AI生成。他強調：「這不單是修圖讓自己看起來年輕，而是關於公眾對政府的信任。」

以色列輿論譁然，網民嘲諷「這是國家級Photoshop」，反對派則借題發揮，質疑政府透明度。《以色列時報》（Times of Israel）率先表態，宣布將不再採用經後製或署名為薩拉本人的官方照片，其他媒體亦跟進審慎處理。

除了照片修圖，內塔尼亞胡的官方Instagram賬號近期亦發布多張疑似AI製作的影像。其中包括一張內塔尼亞胡夫婦與特朗普夫婦慶祝新年的合影，圖中薩拉穿著黑色裙子，但當晚其他現場照片顯示她身穿深紅色裙，且背景的煙花及旗幟被指極具「AI感」。

以色列民主研究所專家阿爾舒勒評論稱，內塔尼亞胡試圖透過AI技術將家人塑造成「完美家庭」及「超級英雄」，藉此掩蓋在加沙衝突及國內管理上的重重問題。