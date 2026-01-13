全球暖化︱研究：若情況不受控 本世紀末或僅餘一成冰川

最新研究指出，除非全球暖化趨勢受控，否則未來數十年，每年將有數以千計冰川消失，到本世紀末，或僅餘少數冰川仍能「屹立」。

最新研究關注消失冰川數量

法新社報道，該研究結果刊於《自然氣候變遷》（Nature Climate Change）期刊。不同於以往研究，該團隊並非著眼於冰川消失的質量及面積，而是以「本世紀每年消失多少座冰川」為研究目標，估算在不同升溫情景下的消融速度。

若全球暖化失控 冰川恐於本世紀末銳減九成

目前，全球每年有約1000座冰川融化。報告推算，即使把升溫限制在《巴黎協定》所訂的1.5℃目標，冰川消失仍會加速，在2041年升至每年或消失約2,000座；若升溫達2.7℃，2040至2060年間每年或消失約3,000座冰川，至2100年全球或僅存43,852座、約剩五分之一的冰川。 在最壞情況下（升溫約4℃），2050年每年最多或有4,000座冰川消失，本世紀末僅約9%或18,288座仍存在。

主導研究的蘇黎世聯邦理工學院冰川學家特里希特（Van Tricht）表示，研究結果凸顯制定更具雄心的氣候政策之必要。科學家亦提醒，小型冰川對海平面上升的影響未必及大型冰川，但其消失足以衝擊依賴融雪的農業供水及地區文化。