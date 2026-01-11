Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗示威持續 特朗普警告德黑蘭 稱美國「準備好協助」

即時國際
更新時間：05:04 2026-01-11 HKT
發佈時間：05:04 2026-01-11 HKT

伊朗多地反政府示威持續升溫，美國總統特朗普向德黑蘭發出警告，表示美國「準備好協助」伊朗人民。

特朗普周六在其社交平台Truth Social發文稱：「伊朗正以前所未有的方式看見自由。美國已準備好提供協助。」這是他連續第二日就伊朗局勢向其政府發出強硬訊號。特朗普早前警告，若德黑蘭當局殺害示威者，美國將對伊朗進行「嚴厲打擊」。

伊朗民眾不滿生活成本飆升，示威潮持續擴大，現已蔓延全國，其後演變為反政府運動，要求推翻最高領袖哈梅內伊。人權組織指，示威至今已造成至少65人死亡。

伊朗當局則強硬回應，周六警告示威者或面臨死刑，並稱已拘捕100名「持械暴徒」。伊朗軍方亦呼籲民眾提高警惕，防範「敵對勢力的陰謀」，並指控美國及以色列的「恐怖分子代理人」煽動動亂。伊朗革命衛隊情報部門同日表示，拘捕一名涉嫌為以色列從事間諜活動的外國人。

全球多地亦出現聲援伊朗示威者的集會，包括倫敦，有人被拍到在伊朗駐英使館外拆下旗幟。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
20小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
14小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
10小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
9小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
11小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
11小時前
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
8小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT