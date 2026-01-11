伊朗示威持續 特朗普警告德黑蘭 稱美國「準備好協助」
更新時間：05:04 2026-01-11 HKT
發佈時間：05:04 2026-01-11 HKT
發佈時間：05:04 2026-01-11 HKT
伊朗多地反政府示威持續升溫，美國總統特朗普向德黑蘭發出警告，表示美國「準備好協助」伊朗人民。
特朗普周六在其社交平台Truth Social發文稱：「伊朗正以前所未有的方式看見自由。美國已準備好提供協助。」這是他連續第二日就伊朗局勢向其政府發出強硬訊號。特朗普早前警告，若德黑蘭當局殺害示威者，美國將對伊朗進行「嚴厲打擊」。
伊朗民眾不滿生活成本飆升，示威潮持續擴大，現已蔓延全國，其後演變為反政府運動，要求推翻最高領袖哈梅內伊。人權組織指，示威至今已造成至少65人死亡。
伊朗當局則強硬回應，周六警告示威者或面臨死刑，並稱已拘捕100名「持械暴徒」。伊朗軍方亦呼籲民眾提高警惕，防範「敵對勢力的陰謀」，並指控美國及以色列的「恐怖分子代理人」煽動動亂。伊朗革命衛隊情報部門同日表示，拘捕一名涉嫌為以色列從事間諜活動的外國人。
全球多地亦出現聲援伊朗示威者的集會，包括倫敦，有人被拍到在伊朗駐英使館外拆下旗幟。
