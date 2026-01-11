Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬查多擬將和平獎「轉送」特朗普 挪威諾貝爾研究所：不可轉讓或撤回

即時國際
更新時間：02:57 2026-01-11 HKT
發佈時間：02:57 2026-01-11 HKT

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）將於今周訪問華盛頓，美國總統特朗普稱「很期待與她見面」。早前被問及若馬查多將諾貝爾和平獎頒給他，他會否接受時，特朗普表示：「我聽說她想這麼做，那將是莫大的榮幸。」挪威諾貝爾研究所表示，諾貝爾和平獎一經頒發，便不可轉讓、分享或撤回。

委員會：不可分享或轉讓予他人

挪威諾貝爾研究所在聲明中指出，根據諾貝爾基金會章程，頒獎決定屬最終及永久性質，並不設上訴機制；同時，負責頒發獎項的委員會亦不會就得獎者其後的言行作出評論。研究所強調：「一旦諾貝爾獎項公布，便不可撤回、分享或轉讓予他人，有關決定具永久效力。」

馬查多周一在霍士新聞節目中接受主持漢尼提（Sean Hannity）訪問時表示，若將和平獎頒予特朗普，將是委內瑞拉人民對美方拘捕總統馬杜羅（Nicolás Maduro）的感謝行動。她回應是否已向特朗普提出相關建議時表示，有關安排「尚未發生」。

特朗普則回應稱，若馬查多於下周在華盛頓會面期間正式提出，他將感到榮幸接受該獎項。特朗普過往多次表達對諾貝爾和平獎的興趣，並曾將其與自身外交成就相提並論。

馬查多曾任委內瑞拉國民議會議員，但在2024年大選前被親馬杜羅當局禁止參選。她其後支持一名代替候選人，該人被外界普遍視為在選舉中勝出，惟馬杜羅方面宣布勝選。獨立觀察組織對選票進行審核後，指出官方結果存在不規則情況。

 

