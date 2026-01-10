濟州島海邊累計撿34公斤「茶葉包裝」K仔 懷疑來自台灣

南韓濟州島近月發現大量包裝成茶葉的毒品「K仔」，但毒品尚未在本地流通。濟州島海警最新表示，懷疑發現的毒品來自台灣，目前正與台灣當局合作追查真相。



韓聯社引述南韓濟州地方海洋警察廳稱，自去年9月起，在濟州島沿岸陸續發現「K仔」毒品，最早是在西歸浦市城山邑新陽里海灘發現20公斤，均以綠色與銀色茶葉包進行偽裝。

經過初步調查，這些毒品與台灣西部海域去年7月初發生的毒品漂失事故高度相關。當時，約有140公斤的「K仔」在海上漂流，由台灣當局發現，但未找到與販運犯罪組織相關的線索。

濟州島海警指出，比較毒品的包裝形式與種類後，推測部分毒品可能順着海流漂至濟州島沿岸。南韓海警已利用監視器畫面以及周邊通行船隻航跡進行分析，但尚未發現與國內犯罪組織的直接關聯。

「K仔」屬於麻醉性藥物，吸入過量可能造成幻覺、記憶受損等症狀，屬新型管制毒品。為防止海上毒品流入，濟州島海警結合民間、政府與軍方展開聯合搜查，截至目前己回收17次，共計34公斤的毒品，地點涵蓋濟州市濟州港、涯月邑、朝天邑、舊左邑等，以及西歸浦市城山邑廣峙其海灘等。

濟州島海警官員表示，經初步調查，這些毒品尚未進入本地或外地市場流通，將持續與台灣等海外執法機構保持緊密合作，強化海上監控與攔截，確保濟州島海域保持清淨無毒。