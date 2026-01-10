超人漫畫拍賣 | 1938年元祖級初版逾億港元成交 刷新拍賣紀錄

一本來自1938年的元祖級初版超人漫畫《Action Comics No. 1》，周五（9日）在美國紐約曼哈頓拍賣，最終以1500萬美元（約1億1656萬港元）天價成交。這本漫畫曾是荷里活影星尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的收藏品，但其後在家中失竊。這本初版超人漫畫最新拍賣價，打破了1939年出版的首期《超人》（Superman no.1）原版漫畫創下的912萬美元（約7087萬港元）成交紀錄。

尼古拉斯基治曾擁有 但在家中失竊

今次拍賣由位於曼哈頓的Metropolis Collectibles/Comic Connect進行，該公司表示漫畫書的擁有者和買家都希望保持匿名。

拍賣商祖爾佐洛形容這是漫畫界聖杯。美聯社

超人電影系列大受歡迎。路透社

尼古拉斯基治曾擁有這本超人漫畫。美聯社

這本漫畫在1938年出版時僅售10美分，是一本關於大多數現今鮮為人知角色的故事選集，講述了超人出生在一個垂死星球的起源故事、他來到地球的旅程，以及他成年後決定「將他龐大的力量轉化為有益於人類的歷程」。

該書的出版標誌著超級英雄類型漫畫的開端。根據Metropolis Collectibles/Comic Connect主席祖爾佐洛（Vincent Zurzolo）的資料，僅有大約100本《Action Comics No. 1》流傳。

漫畫界聖杯 造就其他超級英雄

祖爾佐洛說：「這是漫畫界的聖杯之一，沒有超人和他的人氣，就不會有蝙蝠俠或其他超級英雄漫畫傳奇。」

這本漫畫書於2000年從尼古拉斯基治位於洛杉磯的家中被偷走，但於2011年被一名購買南加州舊儲物櫃物品的男子發現後尋回。最終該漫畫於1996年以15萬美元（116.56萬港元），由尼古拉斯基治購回。6個月後，他以220萬美元（1709.55萬港元）在拍賣會上出售。

Metropolis Collectibles/Comic Connect行政總裁費什勒（Stephen Fishler）表示，這次失竊事件最終在提升漫畫價值上扮演了重要角色，因為在那11年失蹤期間，它的價值暴升。竊賊偷走它，卻讓尼古拉斯基大賺一筆。