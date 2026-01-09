Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年輕外國女遊客著比堅尼 清邁佛寺旁曬日光浴捱批

即時國際
更新時間：21:50 2026-01-09 HKT
發佈時間：21:50 2026-01-09 HKT

遊客到別國旅遊務必要入鄉隨俗，尤其是當地宗教場所，應留意言行或衣飾。泰國頭條新聞社日前報道，清邁當地消息facebook專頁「แฉเชียงใหม่ V2」發布多張照片，多名外國年輕女遊客身穿比堅尼，在清邁古城內側護城河邊的草地上，享受日光浴，而對面正是Wat Rajamontean佛寺。

帖文寫道，在場的女遊客行為並不符合清邁的文化傳統，她們不僅衣著暴露，在車來車往的路邊曬太陽，還有一名女子雙腿大開躺著，腳尖正對寺廟的方向。

專頁管理員表示，事發於周一（5日）約下午1時，當時她正開車在清邁市區辦事，目睹該情況然後拍照，希望作為警示，提醒外國遊客，以及請相關部門留意，防止類似不當畫面再次出現。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港鐵老翁爭位施襲｜據悉老翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
01:41
港鐵老翁爭位施襲｜72歲翁事隔5日終落網 涉「兜鎚窩面」打女乘客惹眾怒
突發
4小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
9小時前
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
連鎖酒樓長者優惠2026！早茶點心孖寶$20.8／煲仔飯$18.8
飲食
8小時前
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
天王秘戀一年無預警宣布結婚！甜美新婚妻身份大起底 舊愛曾爆分手涉第三者
影視圈
4小時前
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
《中年好聲音2》單親唱將驚傳離開TVB？ 兩度發文稱萬分捨不得：繼續努力唱
影視圈
11小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
12小時前
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
方媛揭秘天王家庭日常 洩跑馬地3千呎豪宅內部 郭富城甘做「女兒奴」互動畫面曝光
影視圈
5小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
2026-01-08 17:00 HKT
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT