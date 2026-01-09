年輕外國女遊客著比堅尼 清邁佛寺旁曬日光浴捱批

遊客到別國旅遊務必要入鄉隨俗，尤其是當地宗教場所，應留意言行或衣飾。泰國頭條新聞社日前報道，清邁當地消息facebook專頁「แฉเชียงใหม่ V2」發布多張照片，多名外國年輕女遊客身穿比堅尼，在清邁古城內側護城河邊的草地上，享受日光浴，而對面正是Wat Rajamontean佛寺。

帖文寫道，在場的女遊客行為並不符合清邁的文化傳統，她們不僅衣著暴露，在車來車往的路邊曬太陽，還有一名女子雙腿大開躺著，腳尖正對寺廟的方向。



專頁管理員表示，事發於周一（5日）約下午1時，當時她正開車在清邁市區辦事，目睹該情況然後拍照，希望作為警示，提醒外國遊客，以及請相關部門留意，防止類似不當畫面再次出現。

