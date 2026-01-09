特朗普關稅｜美最高法院周五無公布判決 白宮：一旦敗訴有方案續施關稅

美國最高法院完成周五披露意見工作，但無公布對特朗普「全球對等關稅」的裁判結果。美媒報道指，最高法院同日在其網站上表示，或會在14日（下周三）的例行庭審中公布已審理案件的判決結果，該日可能是關稅案判決出爐的日子。白宮方面則稱，相信法院會作出有利裁決，但亦已作出兩手準備，就算敗訴也有措施繼續實施現行關稅。

美國最高法院日程表顯示，指定當地時間周五（9日）為「意見發布日」，外界關注可能針對華府的「全球對等關稅」政策是否合法作出裁決，不過最高法院最終公布的列表中，並不包括關稅案，代表法院不會在當日對該案作出裁決。

路透社報道，最高法院同日在其網站上表示，或會在14日的例行庭審中公布已審理案件的判決結果。換言之，屆時或會是公布關稅案裁決的日子。但情況就像周五（9日）一樣，究竟法院最終會否發布關稅案判決，目前仍無人能說得準。

特朗普關稅裁決備受關注。 路透社

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日接受CNBC訪問時表示，相信法院會作出有利裁決。法新社

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）同日接受CNBC訪問時表示，相信法院會作出有利裁決，但處理關稅政策的所有主要負責人同時做好兩手準備，於8日透過電話會議，商議一旦最高法院裁定關稅措拖無效，政府可以如何應對。他強調：即使敗訟，政府也有許多其他手段達到「對等關稅」的效果，而且基本上可以立即執行。

裁決核心鎖定緊急權力

特朗普關稅案的爭議核心在於前總統依據1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對部分國家進口商品征收關稅的合法性。該法律原本用於應對國家緊急狀態，但特朗普卻以其應對貿易逆差和防止芬太尼等非法藥物流入美國為由大舉提升關稅。

報道指，最高法院裁決的核心聚焦兩大議題：第一，特朗普政府引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收關稅是否越權，法院需釐清行政部門是否有權以此法律手段課稅；第二，若這項作法不被認可，美國政府是否要向那些已經繳納關稅的進口商進行退賠。不過最終裁決也可能介於兩者之間。

預測平台Kalshi稱，法院支持現行關稅手段的機率僅約28%。不過即使敗訴，白宮仍有其他政策工具可用來實施關稅，且不用援引該法案的緊急權力。

上千間企業發起訴訟

若最高法院裁定美關稅政策違法，將對特朗普政府的核心經濟政策造成重大打擊，華府甚至可能須退還已徵收的關稅。路透社統計，依美國海關（CBP）資料，截至2025年12月14日，「面臨退還風險」的IEEPA關稅超過1335億美元（10395億港元）。

根據彭博，目前已有超過1000間企業針對關稅問題對特朗普政府發起訴訟法律戰，並要求退款。



