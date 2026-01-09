生擒馬杜羅｜特朗普：將「接管」委內瑞拉數年 擬開採石油儲備購美貨

美國總統特朗普周四接受《紐約時報》訪問時，首次開腔談及對委內瑞拉的長期「佔領」計劃。他預計美方「接管」委內瑞拉的時間可能長達數年，並明確表示將開採當地龐大的石油儲備，以一種「非常有盈利」的方式營運。與此同時，委內瑞拉局勢持續惡化，當地消息指美軍的軍事行動已造成至少一百人死亡，加拉加斯周三爆發大規模示威，成千上萬的民眾湧上街頭，呼籲捍衛國家主權。

馬杜羅受傷被囚 首都爆發主權示威

特朗普在訪問中被問到「管理」委內瑞拉期限，是三個月、六個月，一年抑或更長時，他稱可能會持續更長時間。他直言不諱地指出，美國將利用當地的石油資源，並從中獲取資產。他形容這是一種雙贏方案，委國會接獲美方提供的資金，同時透過石油收益獲利。

相關新聞：北京直擊︱商務部專家：中國在委內瑞拉有大量投資 將採取行動捍衛利益

在社交平台上，特朗普宣稱已與羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的臨時政府達成協議。根據協議，委方出售石油所得資金，必須優先採購美國製造的產品，包括農產品、醫療器材、藥物及改善能源基礎設施的設備。

白宮於周三曾表示，美國將「無限期」控制受制裁委內瑞拉石油的銷售，並準備逐步解除對該國原油在全球市場的制裁，預計初期銷售量將達到3000萬至5000萬桶，收入將由美國政府控制，以維持對委內瑞拉政府的影響力。

委國：美軍突襲行動釀百人喪生

委內瑞拉局勢方面，總統馬杜羅政權指控美軍的突襲行動極為殘暴，造成包括平民在內的一百人喪生。被俘虜的馬杜羅及其妻子西利亞·弗洛雷斯（Cilia Flores）目前被美方控制，消息指兩人在突襲中受傷。

加拉加斯周三爆發大規模示威，成千上萬的民眾湧上街頭，揮舞國旗並高喊口號，呼籲捍衛國家主權，並要求美方立即釋放馬杜羅夫婦。不過，獲美方承認的臨時總統羅德里格斯則表現出合作態度，表示對建立「互利」的能源關係持開放態度。

特朗普在訪問中亦透露，國務卿魯比奧（Marco Rubio）一直與臨時政府保持高度頻密的溝通，形容兩國現政府相處「非常好」。

分析指出，特朗普的言論標誌著美國對拉丁美洲政策的重大轉向，從單純的政權更迭演變為長期的軍事與經濟託管，此舉預料將引發國際社會對主權與資源掠奪的激烈爭論。