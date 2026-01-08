Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京直擊︱商務部專家：中國在委內瑞拉有大量投資 將採取行動捍衛利益

大國外交
更新時間：16:37 2026-01-08 HKT
發佈時間：16:37 2026-01-08 HKT

美國突襲委內瑞拉並抓捕委總統馬杜羅後，北京強烈譴責。中國商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平今日（8日）在北京表示，中國在委內瑞拉有大量投資，也從當地進口很多石油，高度重視過去多年與當地的經貿聯繫，雖然目前形勢有很多不確定因素，但相信中國會想盡各種辦法，並採取相關行動，以維護捍衛自己的經濟利益和海外權益。

去年對拉美經貿額增逾25%

張建平在中國記協新聞茶座表示，他訪問過很多拉美國家，深刻感受到近年中國和拉美國家合作快速提升，很多拉美國家積極參與高質量共建「一帶一路」，「很高興看到近年中國拉美之間的港口建設、基礎設施互聯互通得到迅速推進，中拉之間的貿易額也迅速上升。」

商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平。楊浚源攝
商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平。楊浚源攝
中國記協舉行新聞茶座，邀請專家討論「內需」問題。楊浚源
中國記協舉行新聞茶座，邀請專家討論「內需」問題。楊浚源


相關新聞：生擒馬杜羅｜聯合國：美國對委內瑞拉的軍事行動犯下侵略罪

他透露，2025年中國與拉美國家的貿易額增長超過30%。目前中國同很多拉美國家都已談判簽署實施雙多邊自由貿易協定。大量的中國企業到拉美去投資，中國的新能源汽車在拉美很受歡迎。

他相信，儘管中拉地理相隔遙遠，經貿聯繫會越來越緊密，雙方將全方面拓展經貿關係，讓互補性更好體現，共同帶動發展水準提升。

談及國內消費，張建平表示，提升可支配收入首先要解決就業問題。目前中國經濟正在轉型，每年新增大學畢業生超過1200萬人，應在下階段增加服務業比重，因為服務業涉及種類多，能容納新增就業，比如金融、物流、文化旅遊、訊息服務、醫療大健康等。

相關新聞：生擒馬杜羅｜特朗普宣布委內瑞拉向美國移交5000萬桶石油 資金親自監督

整治「內卷」有利加人工

張建平說，最近中國下定決心要整治「內卷」，規範行業競爭秩序，這使得龍頭企業有信心與底氣去增加工資，「有幾家互聯網大廠，還有新能源汽車大廠，已經開始給工人漲工資了，就是一個比較好的跡象。」

他還提到，最近有分析指出，中國PPI（生產者物價指數）近幾年持續負增長，由於近期「反內卷」與增加工資的呼籲，PPI可望在2026年轉正，「如果能適當轉正，將使得企業更加願意增加投資，這一定會帶來新的就業崗位。」 

駐北京記者 楊浚源

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
7小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
4小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
01:35
立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
5小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
21小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
11小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
2026-01-07 16:30 HKT
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
5小時前
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
60歲「國際巨星」老婆文武廟拜神行頭嚇親網民 簡約打扮竟值百萬 結婚近廿年堅持不生育
影視圈
2026-01-07 17:30 HKT