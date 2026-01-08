北京直擊︱商務部專家：中國在委內瑞拉有大量投資 將採取行動捍衛利益

美國突襲委內瑞拉並抓捕委總統馬杜羅後，北京強烈譴責。中國商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平今日（8日）在北京表示，中國在委內瑞拉有大量投資，也從當地進口很多石油，高度重視過去多年與當地的經貿聯繫，雖然目前形勢有很多不確定因素，但相信中國會想盡各種辦法，並採取相關行動，以維護捍衛自己的經濟利益和海外權益。

去年對拉美經貿額增逾25%

張建平在中國記協新聞茶座表示，他訪問過很多拉美國家，深刻感受到近年中國和拉美國家合作快速提升，很多拉美國家積極參與高質量共建「一帶一路」，「很高興看到近年中國拉美之間的港口建設、基礎設施互聯互通得到迅速推進，中拉之間的貿易額也迅速上升。」

商務部國際貿易經濟合作研究院學術委員會副主任張建平。楊浚源攝

中國記協舉行新聞茶座，邀請專家討論「內需」問題。楊浚源



他透露，2025年中國與拉美國家的貿易額增長超過30%。目前中國同很多拉美國家都已談判簽署實施雙多邊自由貿易協定。大量的中國企業到拉美去投資，中國的新能源汽車在拉美很受歡迎。

他相信，儘管中拉地理相隔遙遠，經貿聯繫會越來越緊密，雙方將全方面拓展經貿關係，讓互補性更好體現，共同帶動發展水準提升。

談及國內消費，張建平表示，提升可支配收入首先要解決就業問題。目前中國經濟正在轉型，每年新增大學畢業生超過1200萬人，應在下階段增加服務業比重，因為服務業涉及種類多，能容納新增就業，比如金融、物流、文化旅遊、訊息服務、醫療大健康等。



整治「內卷」有利加人工

張建平說，最近中國下定決心要整治「內卷」，規範行業競爭秩序，這使得龍頭企業有信心與底氣去增加工資，「有幾家互聯網大廠，還有新能源汽車大廠，已經開始給工人漲工資了，就是一個比較好的跡象。」

他還提到，最近有分析指出，中國PPI（生產者物價指數）近幾年持續負增長，由於近期「反內卷」與增加工資的呼籲，PPI可望在2026年轉正，「如果能適當轉正，將使得企業更加願意增加投資，這一定會帶來新的就業崗位。」

駐北京記者 楊浚源