生擒馬杜羅｜聯合國：美國對委內瑞拉的軍事行動犯下侵略罪

即時國際
更新時間：09:38 2026-01-07 HKT
發佈時間：09:38 2026-01-07 HKT

委內瑞拉局勢持續動盪，美國近期對該國採取的武力干預行動，引發國際社會高度關注及強烈反彈。聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）昨日發表立場強硬的聲明，直指美方的軍事行動已嚴重破壞國際法基本原則，並公然違反《聯合國憲章》中關於禁止侵略的條文。圖爾克警告，單方面的軍事介入，絕不能成為侵犯他國主權的藉口。

駁斥美方「人權紀錄」辯解

作為資深人權律師及聯合國高級官員，圖爾克對委內瑞拉目前的處境表達深切憂慮。其發言人透過正式聲明指出，聯合國的立場十分明確，任何國家均不得以武力威脅或直接使用武力，來侵犯另一個主權國家的領土完整或政治獨立。聲明強調，美國的行動已觸及國際秩序的底線。

對於華府多次以委內瑞拉政府「人權紀錄惡劣」為由，試圖為其軍事干預行動提供正當性，圖爾克在聲明中予以強烈駁斥。他認為，雖然委國內部的人權狀況長期受國際社會關注，但這絕不代表其他國家有權採取單方面且違反國際法的軍事干預。

聯合國方面主張，武力干預並不能解決根本問題。圖爾克強調，委內瑞拉人民所需要的，是透過一套公平、公正且以受害者為中心的法律程序來尋求真相與公義，而非在強權干涉下喪失國家主權。

