明州ICE執法轟斃三子母掀司法爭議 州府轟FBI強行接管案情 示威潮席捲全美

美國明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）發生37歲女子遭到美國移民與海關執法局（ICE）人員開槍殺害案，事件掀起司法爭議。明尼蘇達州刑事逮捕局（BCA）周四發表聲明，控訴聯邦檢察官辦公室突然下令禁止州府參與調查，並由聯邦調查局（FBI）全面接管證據，令案件的獨立性蒙上陰影。

明州刑事逮捕局局長埃文斯（Drew Evans）表示，事件起初協議由該局與FBI共同調查，BCA人員亦已趕赴現場進行取證及協調工作。然而，聯邦檢察官辦公室隨後變卦，改由FBI全權領導調查。埃文斯批評，聯邦政府此舉令州府無法接觸案件材料、現場證據或進行關鍵的調查面試，導致無法完成「徹查與獨立的監督」。BCA在聲明中表示，由於無法獲得公平調查權，該局已「遺憾地撤回」相關行動。

事件死者證實為出生於科羅拉多的美國公民Renee Nicole Good。根據公開紀錄，她剛搬到明州，並無任何刑事背景，僅有交通違規紀錄，並在社交平台自稱為詩人及作家。然而，特朗普政府官員事後卻指控其試圖開車衝撞聯邦探員。

不過，現場錄像卻顯示另一番景象。影片中，一名ICE警員走近死者的休旅車並拉動門把，車輛隨即緩緩前移，另一名站在車前的警員隨即近距離連開多槍。錄像無法確定車輛是否真的撞向警員，亦無顯示死者事前與探員有任何衝突，與官方描述的「衝撞攻擊」存在落差。

美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）形容開槍警員經驗豐富，並透露目前已在該區部署超過2000名探員，執行史上最大規模的移民執法行動，至今已拘捕逾1500人。

這宗致命槍擊案隨即點燃全美民怨。除了事發地明尼阿波利斯市，紐約、西雅圖、底特律、華盛頓、洛杉磯及芝加哥等大城市均出現大規模示威。亞利桑那州、北卡羅來納州及新罕布什爾州的小型城市亦計劃於本周稍後舉行抗議，不滿聯邦執法透明度缺失。