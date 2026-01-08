明州ICE開槍射死受查女子惹民憤 民主黨擬彈劾國土安全部長

美國明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯（Minneapolis）發生女子遭到美國移民與海關執法局（ICE）人員開槍殺害案，在多個城市引發抗議，認為ICE以驅逐非法移民的名義在各地造成傷害。一位民主黨眾議員決定向國土安全部（DHS）部長諾姆（Kristi Noem）提出彈劾表決，民主黨目前席次足夠，但需共和黨個別議員幫忙才可通過，難度甚高。

廿新聞周刊（NewsWeek）報道，伊利諾伊州民主黨眾議員凱莉（Robin Kelly）在X平台上宣布：「我將對諾姆部長提出彈劾條款。我受夠了。她把ICE 變成了惡棍勢力（rogue force），他們違反憲法、拆散家庭，並留下死亡。」

遭槍擊死亡的是37歲女子古德（Renee Nicole Good），在影片中，ICE試圖開她的車門，她迅速開車避查，ICE幹員立即對其開槍。

特朗普政府的聯邦官員稱，ICE探員為了自衛而開槍，甚至用「對付國內恐怖主義行為」這樣的言詞。目擊者稱，探員隔着擋風玻璃，直接朝受害者的臉開槍。