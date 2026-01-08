陳志被捕︱柬埔寨國家銀行宣布 清算太子銀行全面接管資產

遭美國指控涉及國際詐騙和洗黑錢的柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志，遭柬埔寨拘捕並遣送回中國受查。柬埔寨國家銀行8日宣布，已正式接管太子銀行所有業務及資產，並進行清算。

現有客戶仍可取款

《柬中時報》報道，柬埔寨國家銀行今日發公告，指已指定Morisonkak MKA CPA Audit-Accounting有限公司為太子銀行清算人，自公告發佈之日起，該公司將全面接管並管理太子銀行的所有營運及資產。

柬國華文媒體《柬中時報》7日傍晚率先報道，陳志在柬埔寨被捕。

太子集團電詐帝國資產遍全球，香港凍結27.5億。

公告同時指出，太子銀行已暫停提供任何新增銀行服務，包括吸收新存款及發放新貸款等。

柬埔寨國家銀行強調，在太子銀行已開戶並存款的客戶，仍可按規定辦理正常取款業務。客戶只需準備相關取款檔案，銀行將依據《銀行和金融機構法》所規定的優先順序予以處理。

此外，在太子銀行已辦理貸款的客戶，仍須繼續履行還款義務，按期還款。



柬埔寨國家銀行表示，將會同相關部門和機構，持續監督清算和臨時管理工作的推進情況，以最大程度保護儲戶和客戶合法權益。

柬埔寨內政部昨晚通報稱，應中方請求，太子集團創始人陳志及兩名中國公民於1月6日被柬方逮捕並移交中國，且陳志已於2025年12月被正式剝奪柬埔寨國籍。