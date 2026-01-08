Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳志被捕｜閩籍少年柬國發跡獲頒公爵 洪森疑似發聲切割

即時國際
更新時間：00:12 2026-01-08 HKT
發佈時間：00:12 2026-01-08 HKT

從福建網吧輟學少年到柬埔寨黑金帝國大佬，陳志的發跡軌跡與跨境犯罪、網絡詐騙深度綁定。然而令人驚訝的是，他不僅曾是柬埔寨兩位首相的顧問座上賓，還榮膺「公爵」頭銜。在公佈遣返陳志回中國之後，柬埔寨前首相洪森疑似發聲切割，其發言人昨（7日）晚表示，一些人企圖利用執政黨主席及政府總理之名作為保護傘，以掩蓋自身違法行為，正是執政黨堅決整治和清除的重點對象。

現年37歲的陳志出生於福建省福州市連江縣，家境普通，初二輟學後曾做過網絡管理員。以連江鎮網吧為「創業基地」，他拉著同學組建「騎士團隊」，靠有償網絡攻擊、遊戲伺服外掛、倒賣使用者資訊這些勾當積攢了人生第一桶金。

相關新聞：陳志被捕｜柬埔寨內政部通報 陳志等3名中國公民移交中方

一度出任洪森父子顧問

2011年，陳志前往柬埔寨投身房地產市場，通過從地方小官手裏低價拿地，再僱中國工人蓋廉價公寓，專門租給在柬打工的同胞，生意越做越大。2014年，他順勢歸化為柬埔寨公民，次年創立太子集團，對外宣稱「投資柬埔寨未來」，私下將「黑金帝國」版圖從地產延伸至銀行、金融和旅遊等領域，目前集團業務已遍及30多個國家。

在人設打造方面陳志也不遺餘力。通過官員牽線，他結識內政部長之子，合夥開的太子酒店成了金邊政商聚會的核心據點。2020年7月，他被時任柬埔寨首相洪森授予公爵頭銜，隨後一度出任洪森和洪瑪奈的顧問。

2021年至2022年，太子集團連續兩年獲得中國財經峰會「社會責任典範獎」，媒體報道稱其為「正能量企業家」「慈善家」。

在公佈遣返陳志回中國之後，柬埔寨參議院主席兼人民黨主席洪森發言人謝天龍昨晚表示，任何人只要觸犯法律，無論其身份、地位或職務如何，均不可能逃脫法律制裁。

謝表示，一些人企圖利用國家領導層，尤其是執政黨主席及政府總理之名，作為保護傘，以掩蓋自身違法行為並侵犯人民利益。上述行為者，正是執政黨堅決整治和清除的重點對象。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
8小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
6小時前
柬埔寨太子集團創辦人、華裔柬籍商人陳志。
00:46
太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國 接受有關部門調查
即時國際
5小時前
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
連鎖酒家再破底價！阿拉斯加長腳蟹$198/斤 羊腩煲/片皮鴨/東星斑$108起
飲食
8小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
6小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
8小時前
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
東張西望｜女兒指證母手機充斥通姦床照  六旬翁慘白養便宜仔女  有家歸不得報警：佢會有報應
影視圈
2026-01-06 22:00 HKT
《中年好聲音》台柱大爆TVB頒獎禮得獎「潛規則」 賽前被告知一事冇獎機會高？
《中年好聲音》台柱大爆TVB頒獎禮得獎「潛規則」 賽前被告知一事冇獎機會高？
影視圈
8小時前
Bob林盛斌整爛獎座博出位？鄧兆尊：世界仔 吳家樂爆金牌媒人內幕 被「撮合」女星呻唔熟
Bob林盛斌整爛獎座博出位？鄧兆尊：世界仔 吳家樂爆金牌媒人內幕 被「撮合」女星呻唔熟
影視圈
6小時前