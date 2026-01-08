陳志被捕｜閩籍少年柬國發跡獲頒公爵 洪森疑似發聲切割

從福建網吧輟學少年到柬埔寨黑金帝國大佬，陳志的發跡軌跡與跨境犯罪、網絡詐騙深度綁定。然而令人驚訝的是，他不僅曾是柬埔寨兩位首相的顧問座上賓，還榮膺「公爵」頭銜。在公佈遣返陳志回中國之後，柬埔寨前首相洪森疑似發聲切割，其發言人昨（7日）晚表示，一些人企圖利用執政黨主席及政府總理之名作為保護傘，以掩蓋自身違法行為，正是執政黨堅決整治和清除的重點對象。



現年37歲的陳志出生於福建省福州市連江縣，家境普通，初二輟學後曾做過網絡管理員。以連江鎮網吧為「創業基地」，他拉著同學組建「騎士團隊」，靠有償網絡攻擊、遊戲伺服外掛、倒賣使用者資訊這些勾當積攢了人生第一桶金。

一度出任洪森父子顧問

2011年，陳志前往柬埔寨投身房地產市場，通過從地方小官手裏低價拿地，再僱中國工人蓋廉價公寓，專門租給在柬打工的同胞，生意越做越大。2014年，他順勢歸化為柬埔寨公民，次年創立太子集團，對外宣稱「投資柬埔寨未來」，私下將「黑金帝國」版圖從地產延伸至銀行、金融和旅遊等領域，目前集團業務已遍及30多個國家。

在人設打造方面陳志也不遺餘力。通過官員牽線，他結識內政部長之子，合夥開的太子酒店成了金邊政商聚會的核心據點。2020年7月，他被時任柬埔寨首相洪森授予公爵頭銜，隨後一度出任洪森和洪瑪奈的顧問。

2021年至2022年，太子集團連續兩年獲得中國財經峰會「社會責任典範獎」，媒體報道稱其為「正能量企業家」「慈善家」。

在公佈遣返陳志回中國之後，柬埔寨參議院主席兼人民黨主席洪森發言人謝天龍昨晚表示，任何人只要觸犯法律，無論其身份、地位或職務如何，均不可能逃脫法律制裁。

謝表示，一些人企圖利用國家領導層，尤其是執政黨主席及政府總理之名，作為保護傘，以掩蓋自身違法行為並侵犯人民利益。上述行為者，正是執政黨堅決整治和清除的重點對象。