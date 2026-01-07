陳志被捕｜太子集團電詐帝國資產遍全球 香港凍結27.5億

美國司法部去年10月指控柬埔寨太子集團（Prince Group）創辦人陳志涉嫌電信欺詐與洗錢，稱他經營一個龐大的詐騙帝國，並查封約150億美元（約1170億港元）的比特幣。柬國華文媒體《柬中時報》報道，陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國，接受有關部門調查。



太子集團資產遍佈全球各地，包括英美，香港、台灣、新加坡。根據英美公開資料，陳志在香港直接或間接控制10間公司，包括在港上市的致浩達（01707）及坤集團（00924）。

香港警方2025年11月宣佈，基於從多個管道掌握的情報和資訊，警方已經凍結一個涉嫌參與國際電信詐騙和洗錢活動的犯罪集團價值27.5億港元的資產。據報導，該集團系太子集團，被凍結的資產包括其通過犯罪所得的現金、股票、基金等。

台灣檢方表示，他們已查封與太子集團相關的總價值超45億新臺幣（約合人民幣10.3億元）的資產並拘留了25名嫌疑人。聲明稱，以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多地建立龐大企業網路進行洗錢。

台灣檢方已查封18處不動產，其中包括11處豪華公寓。此外，還有48個停車位及包括勞斯萊斯、法拉利和林寶堅尼等在內的26輛豪車也被查封。據悉，這些豪車總價值超4.7億新台幣。銀行帳戶方面，有60個銀行帳戶被查封，帳戶餘額總計超2.3億新台幣。

新加坡警方10月30日查封並扣押了陳志及其太子集團在新加坡的6處房產，同時對其他相關金融資產發出禁止處置令，涉及銀行帳戶、證券帳戶及現金，總價值超過1.5億新元（約合8.2億人民幣）。此外，一艘遊艇、11輛豪車以及多瓶名酒亦被納入禁令範圍。