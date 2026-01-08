Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美軍扣押「貝拉1號」油輪  俄方斥海盜行為  據報莫斯科派戰艦潛艇護巡

更新時間：01:53 2026-01-08 HKT
發佈時間：01:53 2026-01-08 HKT

全球地緣政治局勢急劇升級，美國軍方在英軍協作下，於加勒比海強行登船扣押懸掛俄羅斯國旗的油輪「貝拉1號」（Bella 1）。據報行動期間，俄羅斯多艘軍艦及潛艇一度在附近海域出沒，雙方近距離對峙。

英國派偵察機補給艦 協助美軍行動

《華爾街日報》周二引述一名美國官員稱，俄羅斯部署了一艘潛艦及其他海軍船隻，沿途護航「貝拉1號」。其後路透社引述官員證實，當美軍特種部隊執行登船任務時，俄羅斯的戰鬥艦艇與一艘潛艇就在「總體範圍」內監視。報道指，這艘油輪近期突然更改船籍，由蓋亞那轉為俄羅斯，並試圖突破美方對委內瑞拉的石油封鎖。

據報行動期間，俄羅斯多艘軍艦及潛艇一度在附近海域出沒。路透社
美國軍方在英軍協作下，於加勒比海強行登船扣押懸掛俄羅斯國旗的油輪「貝拉1號」（Bella 1）。路透社
這張於2026年1月7日發布的官方照片顯示，一名美國海岸防衛隊官員正用望遠鏡觀察「貝拉1號」油輪。路透社
這張於2026年1月7日發布的官方照片顯示，一名美國海岸防衛隊官員正用望遠鏡觀察「貝拉1號」油輪。路透社

英國國防部隨後亦發表聲明，證實英方應美方要求，為此次行動提供了關鍵的支援，包括開放基地供美軍使用，並派出皇家空軍「海神」P-8A偵察機進行空中監視，以及派遣補給艦「潮力號」（RFA Tideforce）隨行。

英國國防大臣希利（John Healey）對此發表措辭強硬的談話，形容該油輪是「俄羅斯與伊朗規避制裁」的工具。

針對美方的行動，俄羅斯外交部與運輸部發表聯合聲明，強烈譴責美軍違反1982年《聯合國海洋法公約》。俄方堅稱，「貝拉1號」當時是在公海行駛，受旗國管轄，任何國家無權動武。

俄羅斯資深議員克利沙斯（Andrey Klishas）更直斥，美方的舉動是「赤裸裸的海盜行徑」。

