美國再扣押油輪：在國際水域攔截無國籍「索菲亞號」並押送回美

加勒比海局勢急劇升溫，美軍繼在北大西洋扣押與委內瑞拉有關、懸掛俄羅斯旗的「貝拉1號」油輪後，1月7日宣布，其南方司令部在國際水域攔截了一艘被指從事非法活動的無國籍油輪「索菲亞號」（Sophia），並押回美國。

美國南方司令部透過社交媒體證實，代號為「南方之矛」（Operation Southern Spear）的特別行動於7日凌晨展開。美國戰爭部（即國防部）聯同國土安全部協調，在黎明前於加勒比海國際水域攔截了一艘名為「索菲亞號」（M/T Sophia）的油輪。美方將該船定義為受制裁的「黑暗船隊」（dark fleet）成員，指其當時正進行非法活動。

美國南方司令部在社交媒體發布發現「索菲亞號」（M/T Sophia）的影片。X@Southcom

影片中有戰機接近「索菲亞號」。X@Southcom

根據美方在社交平台發布的影片，有疑似戰機接近「索菲亞號」。

南方司令部強調，整個攔截過程平穩，並無發生意外。目前，該船正由美國海岸防衛隊押送往美國本土進行「最終處置」。美方發言人稱，美軍對打擊西半球非法活動立場堅定，強調「南方之矛行動」旨在捍衛美國國土安全，並恢復美洲地區的穩定與實力。