謠傳法國第一夫人是「男兒身」 10人誹謗罪成

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）的妻子布麗吉特（Brigitte）被「真實性別是男性」的謠言困擾，在法庭提告造謠網民，巴黎一間法院宣判10人涉散布關於布麗吉特性別及影射馬克龍夫婦年齡差距的訊息，是對布麗吉特網絡欺凌。



其中8名被告被判處4至8個月的緩刑，另有1名被告因缺席庭審而被判監6個月。另外，他們和第10名被告被命令參加網路仇恨言論教育課程，費用自理。

相關新聞：被指生為男兒身飽受網絡騷擾 法第一夫人健康「惡化」

主審法官多納爾將並對法國第一夫人「涉嫌戀童癖」的指控描述為「惡意、有辱人格且侮辱性的」，被告因「故意傷害原告」而被判刑。其中3名被認為是主要網路煽動者的社交媒體帳號被要求封鎖6個月。布麗吉特代表律師在宣判後表示：「最重要的是教育課程和部分肇事者的帳號被封禁。」

布麗吉特本人並未出席10月份的庭審，但在提交投訴後告訴調查人員，關於她是跨性別女性的說法「嚴重影響」她和她的親人。

相關新聞： Netflix劇集︱「艾蜜莉在巴黎」第四季即將上線 法國總統夫人客串演自己

現年48歲的馬克龍與72歲的布麗吉特，既是師生戀也是忘年戀，兩人的關係自2017年馬克龍就任總統以來一直備受關注。布麗吉特是馬克龍讀中學時的戲劇老師，但兩人在馬克龍成年後才發展關係。近年來，針對兩人關係的審視已擴展到廣泛傳播虛假訊息，他們決心透過法律途徑反擊。

檢察官對41歲东聲告波爾松-阿特蘭（Aurelien Poirson-Atlan）尋求最重的刑罰。她在社交媒體上以薩甘（Zoe Sagan）的暱稱自稱公關人員，經常與陰謀論圈子有聯繫。她被判緩刑8個月、暫停使用社交媒體帳號6個月。

馬克龍夫婦控告美國右翼網紅、播客主持人歐文斯（Candace Owens）誹謗

馬克龍夫婦同時在美國對右翼播客主持人坎迪斯歐文斯（Candace Owens）提起誹謗訴訟，後者錯誤地聲稱布麗吉特曾是男性。