空襲委內瑞拉︱民眾搶購糧食掃火機 市面算平靜警察照「行咇」

更新時間：10:55 2026-01-04 HKT
發佈時間：10:55 2026-01-04 HKT

美軍兵臨城下委內瑞拉數月，至3日凌晨大規模空襲該國，並派兵活捉委國總統馬杜羅夫婦，令委國宣佈進入緊急狀態。有在當地經營「中超」的華人指，其門店出現搶購潮，民眾擔心斷電，打火機幾乎賣光，但目前各類生活物資仍算充足。

物資供應尚充足

據中新經緯報道，在委內瑞拉安索阿特吉州老虎市，經營大型超級市場的委內瑞拉全國華僑華人聯合總會第一副主席李國忠表示，當地距離首都加拉加斯大約500公里。他在空襲已過去約8小時時受訪，表示民眾一直「密切關注局勢的變化，之前很多消息是美國那邊釋放出來的，我們現在也才確認馬杜羅被抓的消息」。

李國忠在老虎市經營著一家3000多平方米的大型超市和1000多平方米的百貨商場。超市從早上8點30分營業開始，就有很多顧客前來購買生活物資。李國忠發來的視訊顯示，超市貨架前有不少顧客在選購商品，收銀台前排起了長隊，顧客們的購物車或購物籃裡塞滿各類物資。

李國忠稱，顧客現在購買的主要是食品，比如大米、玉米粉、面條、罐頭、雞蛋等；也有日常生活用品，比如衛生紙等。之前，委內瑞拉的一些地區會出現停電的情況。

這次局勢突變後，很多人也擔心未來的電力供應問題，所以都買了打火機，用於點燃蠟燭和生火做飯。目前，超市裡的打火機快賣完了。李國忠已經讓員工儲存了一些打火機，以備自己人使用。

物價與空襲前接近

李國忠稱，有些工廠的新年假期會到1月7日、8日，還有的到15日，因此，超市會在假期前囤積各類商品。目前看，大部分物資是充裕的，沒有出現大規模斷貨的情況。但是，如果未來局勢得不到好轉，他也不清楚貨源能否得到保障。

李國忠在老虎市有約150名員工，他讓員工儲存了150袋玉米粉，在緊急時刻可以應急。同時，他自己也開始囤積部分糧食、食品及生活用品。

他表示，目前老虎市街面比較平靜，沒有出現恐慌或騷亂的情況，同時，警察和軍隊也在街道上正常巡邏。

委內瑞拉全國華僑華人聯合總會在美軍空襲後，開始彙總各地分支機構上報的情況。李國忠稱，從該聯合總會在委內瑞拉各地分支機構華僑華人的反饋看，委內瑞拉各個城市的局勢相對穩定，沒有出現大的恐慌。

李國忠在委內瑞拉其他城市還有兩個規模比較大的超市，當前情況與老虎市的超市基本類似。整體看，物價暫時還沒有受到此次事件的影響，商品價格與過往幾天保持基本一致。

不過，突變的局勢也讓李國忠有些擔心：如果局勢惡化下去，是否會影響到超市的經營？為此，他已經與當地警察部門提前聯絡，期望在突發事件出現時能得到警察的協助。

 

