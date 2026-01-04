空襲委內瑞拉︱親信幫CIA監視行蹤 助美軍生擒馬杜羅

美國以打擊毒品恐怖主義為由，3日凌晨空襲委內瑞拉，並派特種部隊活捉委國總統馬杜羅夫婦回美國受審。有美媒指，美國中情局（CIA）8月已潛入委內瑞拉，追蹤馬杜羅，並獲對方一名親信當「二五仔」，在美軍動手時將馬杜羅位置通知美方。

CIA小隊8月潛入籌劃行動

據路透社報道，美國中情局在今年8月已派出一支特遣小隊，到委內瑞拉專門刺探馬杜羅的行蹤。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱特朗普稱已抓獲馬杜羅夫婦 委副總統：要求證明他還活着

報道指，中情局還獲一名與馬杜羅關係密切的線人配合，幫助監視馬杜羅日常生活中的一舉一動外，還在美軍行動時，將馬杜羅夫婦準確位置報告美方。

央視報道指，此外，多名聽取過美方行動簡報的人士透露，在馬杜羅被美國特種作戰部隊抓捕的前幾天乃至行動當下，委內瑞拉政府內部的一名CIA消息源持續向美方通報馬杜羅的行蹤。

上述人士稱，正是CIA提供了促成馬杜羅被抓捕的關鍵情報。該機構不僅依託來自委內瑞拉內部的線人，還動用了由多架隱形無人機組成的監控體系，對委內瑞拉境內實施幾乎不間斷的空中監視，以掌握馬杜羅的具體位置與行動軌跡。



相關新聞：空襲委內瑞拉｜美軍逾150架飛機突襲 馬杜羅夫婦官邸投降被抓獲

據悉，美國總統特朗普於2025年秋季授權CIA採取更為強硬的行動，並在11月批准了針對委內瑞拉一系列行動的規劃與準備工作。

一名瞭解馬杜羅抓捕行動的人士表示，此次行動是CIA與美國軍方之間深度合作的成果，歷經「數月的周密籌劃」。