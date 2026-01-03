Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉︱特朗普稱已抓獲馬杜羅夫婦 委副總統：要求證明他還活着

即時國際
更新時間：17:45 2026-01-03 HKT
發佈時間：17:33 2026-01-03 HKT

美國總統特朗普下令空襲委內瑞拉，軍事行動震驚全球。據悉，首輪空襲持續約1小時，目前不清楚委內瑞拉總統馬杜羅的行蹤。最新消息指，特朗普表示，美國成功對委內瑞拉及其領導人馬杜羅實施大規模打擊行動。馬杜羅及其妻子已被抓獲並帶離該國。

委內瑞拉副總統德爾西羅德里格斯（Delcy Rodríguez）表示，當局目前尚不清楚馬杜羅及其夫人的下落。羅德里格斯在與委內瑞拉國家電視台VTV的通話中說：「我們要求證明他還活着。」她指美國的攻擊已造成委內瑞拉各地官員、軍人和平民喪生。

猶他州共和黨藉參議員麥克·李（Mike Lee）表示，國務卿魯比奧告訴他，馬杜羅已被美國抓獲，將在美國接受刑事審判。預計美國不會在委內瑞拉採取進一步行動中。

此外，央視報道，美軍空襲委內瑞拉時，委國國防部長洛佩斯當時身處遇襲空軍基地，消息指他已在軍事行動中身亡。

委國國防部長身處空軍基地

哥倫比亞總統佩特羅3日在社交媒體發文，公布已知的委內瑞拉當天遭襲情況。

佩特羅在帖文表示，包括議會所在建築、加拉加斯中央城區以及埃爾阿蒂約機場在內的至少10處目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾的山地軍營和伊格羅特直升機軍事基地等被摧毀。此外，加拉加斯南部區域斷電。

