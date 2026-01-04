Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤

即時國際
更新時間：14:25 2026-01-04 HKT
發佈時間：14:25 2026-01-04 HKT

美國以打擊毒品恐怖主義為由，3日凌晨空襲委內瑞拉，並派特種部隊活捉委國總統馬杜羅夫婦回美國受審。由於美軍行動迅速，讓外界震驚。惟美國旗語新聞社（Semafor）報道稱行動計劃曾外洩，但獲悉行動計劃的美國傳媒未有立即報道，以防危及美軍人員安全。 

《紐時》、《華郵》獲悉行動計劃

報道引述兩名消息人士的話說：「在美國2日夜間秘密突襲委內瑞拉前不久，《紐約時報》和《華盛頓郵報》獲悉該計劃，但決定暫緩發佈相關報道，以避免危及美軍人員安全。」 

報道沒有披露美國突襲委內瑞拉計劃是如何外泄洩。

此外，美媒指，美國中情局（CIA）8月已潛入委內瑞拉，追蹤馬杜羅，並獲對方一名親信當「二五仔」，在美軍動手時將馬杜羅位置通知美方。

CIA小隊8月潛入籌劃行動

據路透社報道，美國中情局在今年8月已派出一支特遣小隊，到委內瑞拉專門刺探馬杜羅的行蹤。

相關新聞：空襲委內瑞拉︱特朗普稱已抓獲馬杜羅夫婦 委副總統：要求證明他還活着

報道指，中情局還獲一名與馬杜羅關係密切的線人配合，幫助監視馬杜羅日常生活中的一舉一動外，還在美軍行動時，將馬杜羅夫婦準確位置報告美方。

央視報道指，此外，多名聽取過美方行動簡報的人士透露，在馬杜羅被美國特種作戰部隊抓捕的前幾天乃至行動當下，委內瑞拉政府內部的一名CIA消息源持續向美方通報馬杜羅的行蹤。

上述人士稱，正是CIA提供了促成馬杜羅被抓捕的關鍵情報。該機構不僅依託來自委內瑞拉內部的線人，還動用了由多架隱形無人機組成的監控體系，對委內瑞拉境內實施幾乎不間斷的空中監視，以掌握馬杜羅的具體位置與行動軌跡。

相關新聞：空襲委內瑞拉｜美軍逾150架飛機突襲 馬杜羅夫婦官邸投降被抓獲

據悉，美國總統特朗普於2025年秋季授權CIA採取更為強硬的行動，並在11月批准了針對委內瑞拉一系列行動的規劃與準備工作。

一名瞭解馬杜羅抓捕行動的人士表示，此次行動是CIA與美國軍方之間深度合作的成果，歷經「數月的周密籌劃」。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
1小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
17小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
5小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
2026-01-03 13:47 HKT
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
2026-01-03 14:20 HKT
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
即時國際
3小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
21小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
2026-01-03 11:00 HKT