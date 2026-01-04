空襲委內瑞拉｜副總統稱馬杜羅為「唯一」領導人 強調委國永不成為殖民地

美國總統特朗普表示，美國將暫時接管委內瑞拉事務。被問及由誰負責管理委內瑞拉時，特朗普稱，美國國務卿盧比奧一直與委內瑞拉副總統德爾西・羅德里格斯（Delcy Rodríguez）保持通話。羅德里格斯早前一度被指身在俄羅斯，但相關說法遭俄方否認，其後她透過國家電視台發表講話。

要求釋放馬杜羅及其妻子

特朗普在記者會上稱，羅德里格斯已被任命接替馬杜羅（Nicolás Maduro）。不過，羅德里格斯在電視講話中重申，要求釋放被拘捕的馬杜羅及其妻子，並強調「委內瑞拉只有一個總統，他的名字叫馬杜羅」。

特朗普早前曾表示，羅德里格斯向盧比奧表明，她「願意做我們認為必要的一切，讓委內瑞拉再次偉大」。惟羅德里格斯在講話中明確反駁，強調委內瑞拉「永遠不會成為任何國家的殖民地」。她補充，委內瑞拉願意在國際法及本國法律框架內，與特朗普政府建立相互尊重的關係。

委內瑞拉副總統羅德里格斯。路透社

她又指，在特朗普表示美國將「接管」委內瑞拉後，政府已準備好「保衛」國家，並呼籲民眾保持冷靜與團結。她譴責「針對委內瑞拉的武裝侵略」，稱國家國防委員會已經啟動，政府將於未來數小時內作出進一步回應。

羅德里格斯向民眾表示：「委內瑞拉擁有一個明確而合法的政府。」並重申願意展開尊重且合法的對話。

報道指出，相關講話相信是在首都加拉加斯錄製。國家電視台畫面顯示，羅德里格斯與其兄長、國民議會主席豪爾赫・羅德里格斯，以及外交、內政和國防部長一同現身。