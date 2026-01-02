Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

PFAS｜研究指90% 紙飲管含「永久化學物」 佛州擬推法案限制

更新時間：16:50 2026-01-02
發佈時間：16:50 2026-01-02

紙吸管看似環保，然而比利時安特衛普大學2023年在《食品添加物與污染物》（Food Additives and Contaminants）期刊發表的一項研究指出，受測的紙吸管當中有90%含「永久化學物」PFAS（多氟烷基物質）。美國佛羅里達州近日提出一項法案，針對政府制定紙吸管與攪拌棒規則提出限制。

據《紐約郵報》報道，參眾兩院分別於去年12月18日及26日提出法案，指出許多企業和社區使用紙質飲管和攪拌棒的理由是「更有利於公眾健康和環境」，日後任何有關吸管的管制措施，都必須建立在「以科學為依據的政府政策」之上。若地方政府選擇管制吸管，相關規定將要求產品必須符合可再生、通過家庭與工業堆肥認證，並具備海洋可分解性。

如果法案通過，將於通過當日立即生效，同時要求地方政府在2027年1月1日前更新現有的吸管相關法規。不過，相關規家不適用於醫院、醫療中心或養老院，也不適用於包裝飲料。

美國總統特朗普去年2月已簽署行政命令，終止拜登政府在聯邦政府範圍內推廣紙吸管的政策。他在7月時說過「已經受夠吸管在嘴裡融化了，真的不好用，我們解決了很多常識性的問題，而其實並不容易。有些人是真的深信不疑」。

