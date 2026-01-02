全球淘金客湧入澳洲「金三角」尋夢 逾$1.5萬探測器賣斷市

隨著國際金價連續攀升，近日更飆升至每盎司4,500 美元（約3,5000港元）的紀錄，全球早已掀起真正的「淘金熱」。據路透社報道，澳洲維多利亞州的「金三角」地區（Golden Triangle）再度掀起淘金熱潮，吸引衆多業餘淘金愛好者携帶金屬探測器，希望挖出能改變人生的金塊。

63歲退休零售員普蘭姆里奇（Vicki Plumridge）日前在一處被苔蘚覆蓋的舊建築遺址附近用探測器發現一顆約0.2克、價值約40澳元（約210港元）的「金塊」。雖然金額不高，但她興奮不已，「對我來說，它價值一百萬美元，」這位63歲的老人說道，她幾天前才買下這台售價2,999澳元(約1.5萬港元)的探測器，該探測器在推出幾周後就在全國售罄。勘探商店老闆説道「這是一個很精準的價位，我們今年的銷量大幅增長，金價上漲也是引起了大家興趣的原因。」

發現小金塊。路透社

展示手上的小金塊。路透社

普蘭姆里奇几日前才買下探測器。路透社

金價飆破每盎司4,500美元

今年以來，黃金價格屢創新高，上周五飆升至每盎司4,500美元以上。高盛預計，到2026年底，金價將達到每盎司4,900美元，如果私人投資者在當前地緣政治和財政不確定性的背景下繼續分散投資組合，金價可能還會進一步上漲。

「金三角」面積約9,600平方公里，是維多利亞州中部的歷史淘金礦區，連接 巴拉瑞特（Ballarat）、本迪戈（Bendigo）及阿拉拉特（Ararat）等城鎮，十九世紀便以盛產金塊聞名，這些城鎮為墨爾本早期的財富奠定了基礎，並幫助澳洲成為世界三大黃金生產國之一。該區曾出土全球最大金塊「Welcome Stranger」（重72公斤），以及1980年以探測器尋得、重27.2公斤的「Hand of Faith」。2023年亦有業餘探金者掘出4.6公斤金塊。

淘金導游密爾斯曾尋獲重達 80 盎司及 70 盎司的巨型金塊。路透社

今年早些時候密爾斯尋獲的一塊3.5盎司金塊。路透社

一位店員尋獲的三個金塊。路透社

維州政府資料顯示，採金須申領「礦工證」，每張費用28.6澳元，有效期十年。今年首十一個月發出近1.6萬張，較去年增加近五成，目前全州累計有效證件超過十萬張。

「掘金」變親子活動

熱潮亦帶動當地商店及旅遊業，不少淘金客來自德國、瑞士及美國。39歲建築工杜克（Damien Duke）更帶同11歲兒子延續家族傳統，他說：「以目前金價，確實有可能掘到改變人生的金塊。」淘金者們說，致富的夢想可能會驅使人們走出去，但他們之所以留在外面，是因為專注於尋寶、置身大自然以及與他人交流所帶來的心理益處。

