Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本皇室接受民眾賀年 悠仁親王首度參與

即時國際
更新時間：13:48 2026-01-02 HKT
發佈時間：13:48 2026-01-02 HKT

日本皇室周五（2日）在皇居接受民眾朝賀，除了有日皇德仁與皇后雅子為主的皇室成員出席之外，日本皇位第2順位繼承人悠仁親王也首度參加這場活動。

日皇夫婦、其長女愛子內親王、上皇明仁與上皇后美智子，以及德仁胞弟秋篠宮文仁親王、文仁的妻子紀子、悠仁、佳子，以及常陸宮妃華子等日本皇室成員，當天上午10時過後，在皇居接受民眾賀年與歡呼。

日皇德仁與皇后雅子接受民眾賀年，揮手致意。美聯社
日皇德仁與皇后雅子接受民眾賀年，揮手致意。美聯社
上皇明仁與上皇后美智子一同出席。美聯社
上皇明仁與上皇后美智子一同出席。美聯社
日本皇位第2順位繼承人悠仁親王首度參加這場活動。路透社
日本皇位第2順位繼承人悠仁親王首度參加這場活動。路透社
愛子公主也有出席。美聯社
愛子公主也有出席。美聯社

日皇祝願今年美好

德仁向朝賀的民眾提到2025年發生的地震、豪雨、山火、大雪等各地發生的災害，表示掛念許多人正在過著艱辛的生活，或許會遇到各種困難，但仍衷心祈願今年能成為大家平穩而美好的一年。

掌管皇室事務的宮內廳表示，日皇夫婦與其他皇室成員預計會站在露台上5次向民眾致意，上皇夫婦計劃出席上午3場活動。朝賀舉行共計5次，上午2次、下午3次。

悠仁去年9月舉行成年禮

而秋篠宮夫婦的長子、德仁的姪子悠仁，去年9月經過男性皇族成年禮過後，身著晨禮服，首度與其他家人站在長和殿的露台上接受民眾朝賀。

上皇明仁的胞弟常陸宮正仁親王，因為已經90歲，年事已高，考量身體負擔，並未出席今次活動。

皇室元旦日也在皇居舉辦新年祝賀儀式，日皇夫婦與其他皇室成員也在宮中接受首相等人的賀年。悠仁因為已經成年，也首度參加新年祝賀儀式。

每年的新年祝賀儀式是日皇與皇后，接受皇族成員、首相、眾參兩院議長及議員，還有駐日的外國大使等新年祝福的儀式。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
元旦凌晨捉姦男友偷食閨密 少女尖沙咀商場「公開處刑」 網民：2026第一軌！｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
觀濱女童欺凌｜13歲女被捕 涉襲擊致造成身體傷害 遇襲15歲少女送院
01:14
觀濱女童欺凌｜13歲施襲女被捕 疑不滿對方網上造謠 15歲受害少女送院
突發
14小時前
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
屯門菲籍婦倒斃｜法籍丈夫涉藏毒被捕 據悉為城大副教授 專攻東南亞政治
突發
18小時前
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
湯鎮業為翁美玲之死被鬧足40年 背負「負心漢」罪名事業盡毀 揭開舊愛因一事從不報夢
影視圈
4小時前
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
荃灣路德圍食街大變天？！ 半世紀茶記康樂茶冰廳搬遷 沛公甜品結業 網民：比以前差好多好多
飲食
20小時前
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
00:22
銅鑼灣美國婦偷行李篋再施襲逃遁 本地女當街制服：嚟香港偷人嘢仲打人！
突發
15小時前
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
天水圍血案│眼鏡店男經理疑因感情糾紛割女視光師頸後自殘 涉傷人被捕
突發
1小時前
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
80年代女神做「豪門闊太」40年後公開真相：從未結過婚 首揭未婚產女自認不合格媽媽
影視圈
23小時前
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
00:49
古巨基元旦宣布再得一子  57歲老婆Lorraine再誕B：Kuson和弟弟相親相愛
影視圈
17小時前
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
過千蚊條天價貴魚大劈價？！老字號酒樓推忘不了魚餐$265/位起 連失傳手工菜金錢雞/點心/燒味
飲食
2026-01-01 12:00 HKT