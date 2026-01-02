關稅戰 | 特朗普推遲家具關稅1年 美大降進口意粉反傾銷稅

美國總統特朗普元旦日簽署一項新年公告，以貿易談判仍在進行為由，將提高軟墊家具、櫥櫃和梳妝台的關稅推遲一年，而現行的25%關稅稅率維持有效。這是特朗普最新一次因消費者不滿高漲物價，對關稅政策縮手。與此同時，意大利當局宣布，美方原計劃對意大利粉加徵沉重的反傾銷關稅，如今已決定對數家業者大幅調降稅率。

美消費者不滿物價高漲

特朗普在去年9月宣布，今年元旦起將上調木製家具的關稅，部分軟墊木製家具如沙發扶手椅等，關稅稅率從25%升至30%；廚房櫥櫃與梳妝台稅率從25%提高至50%。

美國今年元旦起將上調木製家具的關稅。路透社

特朗普元旦日簽署一項新年公告，推遲家具關稅1年。美聯社

美大降進口意粉反傾銷稅。路透社

現時所有受影響產品的關稅水平將維持在25%。

特朗普去年8月承諾將對家具業徵收關稅，希望將製造業帶回曾經繁榮的北卡羅來納州皮埃蒙特等地區，近幾十年來，該州失去了數萬個家具製造工作崗位，並且難以與中國進口產品競爭。

特朗普的關稅威脅，去年8月曾導致家具進口商股價暴跌，如Restoration Hardware的母公司RH、以及Wayfair。

已降低一系列產品進口關稅

近幾個月來，為紓緩民眾對生活成本的擔憂，特朗普已經降低一系列產品的進口關稅。

特朗普發動貿易戰以來，已經對多種產品與國家減輕關稅力道。他去年11月撤回牛肉、咖啡、香蕉等數十種農產品關稅，以應對生活成本憂慮。這些農產品中，有許多難以在美國生產，在缺乏配套措施下，關稅導致價格大增。

與此同時，意大利當局宣布，美方決定對數家意大利粉業者大幅調降反傾銷稅率。

數品牌意粉關稅下調

特朗普政府去年9月宣布，計劃今年1月1日起對意粉加徵逾91%的暫時性關稅，這類貨品原已面臨15%關稅。

意大利外交部元旦日發聲明說，美國商務部原定3月11日結束傾銷調查，如今提前數月決定，對「特定幾家意粉品牌」計劃加徵的關稅下調至「遠低於」先前宣布的水準。

根據聲明，其中意粉品牌La Molisana的新稅率為2.3%，Garofalo為14%，其餘11家意粉製造商則為9.1%。

美國是意粉製造商重要市場。