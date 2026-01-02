Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

不屑特朗普執政？佐治古尼入籍法國 特朗普嘲：平庸的人、好消息！

更新時間：06:37 2026-01-02 HKT
發佈時間：06:37 2026-01-02 HKT

好萊塢重量級影星佐治古尼（George Clooney）與人權律師妻子阿邁爾（Amal Clooney），近日獲法國政府授予國籍，正式成為法國公民。這對長期與美國總統特朗普關係緊張的夫婦，此舉引來特朗普在社交平台「真相社交」（Truth Social）發長文狠批。特朗普不僅嘲諷佐治古尼是「平庸的演員」，更指他是「史上最差政治預測家」，對其入籍法國表示是「好消息」。

獲授國籍全因「傑出貢獻」

法國政府於週三證實，授予佐治古尼夫婦法國國籍，是為了表揚兩人在文化傳播及國際影響力上的「傑出表現」，指兩人的加入對法國而言是「絕佳機會」，能帶動當地電影業及學術界發展。據悉，這對夫妻早在2021年已在法國定居，佐治古尼曾表示，選擇法國是為了讓一對雙胞胎子女能在遠離荷里活狗仔隊、更為平靜的環境下成長。

好萊塢重量級影星佐治古尼（George Clooney）與人權律師妻子阿邁爾（Amal Clooney），近日獲法國政府授予國籍，正式成為法國公民。美聯社
特朗普不僅嘲諷佐治古尼是「平庸的演員」，更指他是「史上最差政治預測家」，對其入籍法國表示是「好消息」。法新社
佐治古尼是民主黨支持者。拜登社交平台
特朗普狂噴：他根本算不上甚麼大明星

對於佐治古尼入籍的消息，一直與其交惡的特朗普顯然不放過任何嘲諷機會。他在12月31日的貼文中寫道：「好消息！佐治古尼和阿邁爾，兩個在政治預測上表現最差的人，正式成為法國公民。可悲的是，法國現在也深陷嚴重的犯罪問題，這要歸咎於當地糟糕的移民政策，就像當年在『眼瞓鬼』拜登領導下一樣。」

特朗普更舊事重提，批評佐治古尼在總統辯論後棄拜登投賀錦麗的行為是政治投機，並直言：「佐治古尼在政治方面的關注度，遠比他那寥寥數部平庸電影還要多。他根本算不上什麼大明星，只是一個平庸的人，總是抱怨政治。」

佐治古尼反擊：不在乎「假演員」侮辱

事實上，佐治古尼對特朗普的嘲諷似乎早有心理準備。他早前受訪時曾公開嘲諷特朗普是個「假電影演員」，並表示：「我不在乎他怎麼說。我的工作不是取悅美國總統，而是在有機會時盡可能地說真話。」他還幽默地透露，自己正努力用APP學習法語，而妻子和孩子法語流利，笑稱「他們現在可以在我面前說我壞話，而我卻一無所知」。

入籍程序遭質疑「走後門」

雖然法國內政部及外交部對兩人的加入表示歡迎，但內部亦有不同聲音。內政部副部長韋德雷納（Marie-Pierre Vedrenne）就質疑兩人獲得「特殊待遇」得以火速入籍，並揶揄佐治古尼目前只會說「糟糕透頂」的法語，質疑入籍門檻的公平性。這宗橫跨影視與政壇的風波，在新年伊始便為大西洋兩岸增添了不少火藥味。

