多圖｜全球不同習俗慶元旦 太平洋島國率先敲響序幕 亞洲接力祈和平

告別2025，全球各地喜迎2026年的到來！隨着地球轉動，靠近國際換日線的太平洋島國如吉里巴斯、東加及紐西蘭率先步入新一年。隨後，澳洲悉尼、韓國首爾及日本東京亦相繼舉行盛大慶祝活動，在璀璨煙火與悠揚鐘聲中開啟新篇章。

悉尼4萬發煙火匯演震撼港灣

澳洲悉尼一如既往成為全球焦點，以標誌性的盛大煙花秀迎接2026年。今年悉尼共發射約4萬發煙火，火龍綿延7公里，將悉尼歌劇院及港灣大橋一帶的夜空徹底點亮，照耀海面上鱗次櫛比的建築與船隻。數以萬計的市民及遊客湧入港灣兩岸，在熱鬧氣氛中歡呼喝采。

首爾普信閣鳴鐘33響驅厄運

在東北亞地區，韓國首爾亦沉浸在喜悅之中。數千名民眾昨夜聚集於普信閣，共同見證午夜時分銅鐘敲響33下的神聖時刻。根據傳統，這33響鐘聲象徵驅散過去一年的厄運，並祈求新一年國家和平與社會繁榮。

日本寺廟傳鐘聲 登高賞首道曙光

日本各地寺廟昨夜同樣鐘聲不斷，傳統慶典氣息濃厚。除了遵照傳統享用象徵長壽的長麵條外，不少日人選擇於元旦凌晨登山，希望能捕捉到2026年的第一道曙光，向初升旭日許下新年願望。

縱然各國文化、種族與語言各異，但面對充滿挑戰的未來，全球民眾在這一刻的心願不謀而合，均祈願2026年能成為一個和平、安定且美好的年份。