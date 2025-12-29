Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

以巴衝突︱巴勒斯坦人嚴寒避雨 冒險入廢墟遭壓死

即時國際
更新時間：22:54 2025-12-29 HKT
發佈時間：22:54 2025-12-29 HKT

今年10月10日加沙停火生效以來，當地的暴力事件已經趨緩，但沒有完全停止，當地民眾更要對應嚴寒天氣。CNN報道，本週末，暴雨和嚴寒繼續襲擊加沙，死於嚴寒天氣的巴勒斯坦人數持續上升。據加沙民防部門稱，週日，由於天氣寒冷，一堵牆倒塌，造成兩人死亡，其中包括一名七歲兒童。

巴勒斯坦人避雨走入廢墟

許多巴勒斯坦人在惡劣環境下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在惡劣環境下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在簡陋帳篷下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在簡陋帳篷下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在簡陋帳篷下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在簡陋帳篷下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在簡陋帳篷下生活。美聯社
許多巴勒斯坦人在簡陋帳篷下生活。美聯社

加沙地區已經無沒有遮蔽之處，巴勒斯坦人為了躲避暴雨，只能勉強湧入被炸毀的廢墟，因此援助機構警告說，這些破敗的建築物不堪一擊，在風雨天中很容容易倒塌，有安全隱患。

哈瑪斯控制的加沙政府媒體辦公室（GMO）週日發表聲明稱，已有20人在躲避惡劣天氣時，因房屋或建築物倒塌而喪生。 GMO還補充說，自冬季來臨以來，至少有49棟建築物因天氣而倒塌。

49楝建築物倒塌

對於那些被迫棲身於簡陋潮濕帳篷中的巴勒斯坦人來說，強風隨時可能將他們的住所徹底吹走。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
01:36
陳庭欣認與富商楊振源分手 缺席男友生日會早暗示八年情斷 公開分手原因：不涉第三者
影視圈
4小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
5小時前
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
網民熱推「平價捷徑」返深圳！上水/荃灣直通巴 長者$5+成人$10 大讚︰唔使同人逼蓮塘口岸
旅遊
2025-12-27 19:02 HKT
《AI數啟未來》走訪數碼港社群 匯聚政產學研投智慧 全景呈現香港AI新生態
創科資訊
2025-12-28 00:01 HKT
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
陳庭欣分手丨彩豐行老闆楊振源屋邨出身曾做地盤 19歲接手化妝品生意 與前妻育有兩子
影視圈
6小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
9小時前
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
01:03
日出康城業主擅拆單位主力牆案 兩項傳票罪成罰款18萬 官斥：故意漠視牆壁狀況致樓宇有倒塌風險
社會
6小時前
天氣︱終於凍！天文台料周六市區氣溫僅11°C 一區低見5°C 惟12月無寒冷警告勢破26年紀錄
社會
9小時前
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
大肚慘被流放街頭 港媽怒插奶奶「正日癌」網民抽絲剝繭揭心寒真相｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
春回堂結業｜中環百年涼茶舖 大門落閘 拆下金漆招牌:天下無不散之筵席 10月以9500萬沽自用舖
飲食
3小時前