以巴衝突︱巴勒斯坦人嚴寒避雨 冒險入廢墟遭壓死

今年10月10日加沙停火生效以來，當地的暴力事件已經趨緩，但沒有完全停止，當地民眾更要對應嚴寒天氣。CNN報道，本週末，暴雨和嚴寒繼續襲擊加沙，死於嚴寒天氣的巴勒斯坦人數持續上升。據加沙民防部門稱，週日，由於天氣寒冷，一堵牆倒塌，造成兩人死亡，其中包括一名七歲兒童。

巴勒斯坦人避雨走入廢墟

許多巴勒斯坦人在惡劣環境下生活。美聯社

加沙地區已經無沒有遮蔽之處，巴勒斯坦人為了躲避暴雨，只能勉強湧入被炸毀的廢墟，因此援助機構警告說，這些破敗的建築物不堪一擊，在風雨天中很容容易倒塌，有安全隱患。



哈瑪斯控制的加沙政府媒體辦公室（GMO）週日發表聲明稱，已有20人在躲避惡劣天氣時，因房屋或建築物倒塌而喪生。 GMO還補充說，自冬季來臨以來，至少有49棟建築物因天氣而倒塌。

對於那些被迫棲身於簡陋潮濕帳篷中的巴勒斯坦人來說，強風隨時可能將他們的住所徹底吹走。