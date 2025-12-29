南韓總統府 | 告別龍山總統府 李在明今正式遷回青瓦台辦公

南韓總統李在明周一（29日）正式遷回原總統府青瓦台辦公，這是自2022年5月9日前總統文在寅卸任後，現任南韓總統相隔1330天在青瓦台打卡上班。

青瓦台升起鳳凰旗

周一零時，象徵南韓國家元首的「鳳凰旗」在青瓦台升起，總統辦公室名稱也正式改回「青瓦台」。隨著龍山總統府降下鳳凰旗，青瓦台升上鳳凰旗，也結束了龍山原南韓國防部大樓3年7個月的總統府時期。

這是自2022年5月9日前總統文在寅卸任後，現任南韓總統相隔1330天在青瓦台辦公。美聯社

李在明坐車抵達青瓦台上班。美聯社

李在明特意佩戴象徵「團結」的紅白藍相間領帶現身。路透社

當地上午9時13分左右，在支持者夾道歡迎下，李在明乘車進入青瓦台。李在明特意佩戴象徵「團結」的紅白藍相間領帶現身，他曾在就職宣誓等重要場合佩戴該領帶。韓聯社分析，此舉有意展現其成為「全民總統」的意志。

支持者夾道歡呼「李在明萬歲」

青瓦台門外聚集的數十名支持者揮手迎接，高喊「李在明萬歲」、「總統加油」等口號，口號聲相當響亮。

李在明抵達後與幕僚們進行茶敘，並將視察青瓦台剛剛啟用的國家危機管理中心，檢查安全應對狀態。

官邸料明年上半年才完成修繕

為配合李在明回歸青瓦台，南韓總統警護處自12月22日到12月26日連續5天，與國家情報院等13個相關機關聯合，對青瓦台主要建物與設施，還有園區內山區等，展開全面安檢。由於青瓦台過去3年多曾經對外開放，維安單位也同步強化清查作業。

此外，由於青瓦台官邸整修尚未完工，李在明短期內仍將自目前居住的漢南洞官邸往返青瓦台辦公。青瓦台官邸預計將在明年上半年完成修繕與安全檢查。