巴拿馬友誼紀念碑遭突襲拆除 中方強烈抗議總統下令原址修復

銘記華人對巴拿馬百年貢獻的中巴公園以及華人抵巴150周年紀念碑，日前突然遭到巴拿馬地方政府拆除。中國駐巴拿馬大使館29日表示，對事件感到極度震驚、強烈憤慨和堅決反對。巴拿馬總統已下令原址修復。

被拆除的紀念碑坐落於美洲大橋觀景台上，下令拆除的是位於運河入口區域的阿賴漢（Arraiján）市政府，根據市政府聲明，紀念碑因出現結構性損壞，存在「安全風險」，因此決定拆除。

總統穆利諾批評拆除行為

巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）對阿賴漢市政府公開表達不滿，痛批拆除舉動「毫無正當理由」，形容為「野蠻且不可原諒的非理性行為」，並要求相關單位立即展開調查。穆利諾已下令原址修復。

中國駐巴拿馬大使館發布聲明指，阿賴漢市政府未事前通知、也未事先與華人社團溝通，不顧現場華僑華人代表反對，悍然強行拆除中巴公園及紀念碑。此舉不僅粗暴踐踏巴拿馬30萬華僑華人同胞的集體感情，也嚴重傷害了中國人民對巴拿馬人民的友好情誼。

紀念華人對巴拿馬貢獻

聲明提到，171年前，大量華人遠渡重洋來到巴拿馬，參與兩洋鐵路的建設，他們中不少人的屍骨埋在運河沿岸。此後，華人在巴拿馬安家興業，同其他各個族裔一道，成為這個國家發展進步的重要力量，成為巴拿馬人。

為肯定華人對巴拿馬的貢獻，巴政府於2004年宣布每年3月30日為「華人日」。同年，經過華人社團籌集資金，並在中國政府的資助下，中巴公園和華人抵巴150周年紀念碑得以落成。

聲明強調，中方完全讚同穆利諾總統和巴多個政府部門、地方政府、政黨、團體，以及廣大巴民眾就此發表的明確意見和強烈要求，呼籲有關當局盡快對拆除事件進行徹查，嚴肅懲戒違法違規、破壞巴拿馬歷史文化和社會團結穩定的行為；並同華人社團充分協商，在原址修覆中巴公園和華人紀念碑。