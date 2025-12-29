美國新澤西州兩直升機空中相撞墜毀 一死一危殆 驚險影片曝光

美國新澤西州南部周日（28日）發生嚴重航空事故，兩架直升機在半空相撞後墜毀，造成至少一人死亡、另一人重傷。事發經過被民眾拍下，影片在社交平台廣泛流傳。

事故於當地時間中午發生，地點位於新澤西州哈蒙頓（Hammonton）市的Basin Road一帶，距離哈蒙頓市機場不足3英里。根據大西洋縣消防及緊急醫療通訊紀錄，現場可見其中一架直升機猛烈起火，另一架則墜落於樹林中。

美國聯邦航空管理局（FAA）證實，涉事的為一架 Enstrom F-28A 及一架 Enstrom 280C 直升機，兩機於當地時間中午約12時25分在空中相撞。FAA指出，兩架飛機上僅各有一名機師，並已聯同國家運輸安全委員會（NTSB）展開調查。

其中一架直升機嚴重焚毀，機身幾乎化為焦黑殘骸，僅餘尾部結構。美聯社

由新聞航拍照片顯示，其中一架直升機嚴重焚毀，機身幾乎化為焦黑殘骸，僅餘尾部結構；另一架則疑似尾翼被削斷，駕駛艙嚴重受損。另有影片顯示，一架直升機在空中失控旋轉後急速墜落。美國傳媒證實事故中有一人死亡。

目擊者丹姆謝克（Dan Dameshek）表示，事發時他剛離開附近健身室，突然聽到巨響，回頭便看到其中一架直升機翻轉後直插地面，其後另一架亦在空中旋轉失控。

新澤西州副州長韋伊（Tahesha Way）表示已獲通報事件，但州長墨菲暫未公開回應。當地警方及州警未有即時交代更多詳情。

哈蒙頓為新澤西州東南部小鎮，人口約1.4萬，距離大西洋城及費城約35英里。