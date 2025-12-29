Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

澤連斯基抵達海湖莊園 特朗普會前與普京通電話

即時國際
更新時間：03:51 2025-12-29 HKT
發佈時間：03:51 2025-12-29 HKT

烏克蘭總統澤連斯基周日抵達美國佛羅里達州海湖莊園，將與美國總統特朗普及高層官員會面，討論結束俄烏近四年戰爭的和平方案。

會面前，特朗普與俄羅斯總統普京進行通話。特朗普稱這次通話「良好且富有成效」，認為普京對和平談判非常認真，即使近期俄方對基輔發動攻擊，並不代表普京不想和平。他表示，「烏克蘭人民希望結束戰爭，俄羅斯人民也希望結束戰爭，兩國領導人同樣希望結束戰爭」。特朗普並指出，談判已接近最後階段，會在與澤連斯基會面後再次與普京通話，推動協議達成。

澤連斯基表示，希望會談能「盡快帶來和平」，並指烏克蘭與美國團隊已就一個20點和平計劃進行討論，今日會議將集中於推進該計劃的策略。

新華社報道，特朗普在海湖莊園迎接澤連斯基時表示，圍繞結束俄烏衝突的外交努力處於「最後階段」，但在回答關於他是否預期年內達成協議的提問時說，「我沒有最後期限」。

俄羅斯外交政策顧問烏沙科夫表示，通話由特朗普發起，雙方討論了歐盟與烏克蘭提出的和平方案，並一致認為臨時停火計劃可能會延長衝突。烏沙科夫透露，兩位領導人會在特朗普與澤倫斯基會晤結束後再次通話。

