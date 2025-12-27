Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

暴風雪襲美東 9000航班取消或延誤 紐約嚴陣以待

即時國際
更新時間：13:55 2025-12-27 HKT
發佈時間：13:55 2025-12-27 HKT

美國東北部在聖誕假期旅遊高峰之際迎來強烈冬季風暴，惡劣天氣癱瘓空中交通，全美9000架次航班被迫取消或延誤，多座機場陷入混亂。航空公司及政府均呼籲旅客提前掌握航班動態，並避免不必要的外出行程。

紐約或有10吋降雪量

美國最大城市紐約預計氣溫會降至冰點以下，整夜降雪量或多達10吋，且寒冷天氣將會持續至周末。紐約至少有785班機取消。

相關新聞：
加州聖誕風暴 | 至少3死12萬戶停電 6縣進緊急狀態

美國航空公司近萬航班因暴風雪延誤或取消。法新社
美國航空公司近萬航班因暴風雪延誤或取消。法新社
市政府出動鏟雪車清理積雪。法新社
市政府出動鏟雪車清理積雪。法新社
紐約出動工人鏟雪。路透社
紐約出動工人鏟雪。路透社
紐約工人忙於清理積雪。路透社
紐約工人忙於清理積雪。路透社

根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至周五晚間，全美已有約1600架航班取消，另有超過7400架次延誤。

受影響最嚴重的機場集中在紐約都會區，包括甘迺迪國際機場、紐瓦克自由國際機場與拉瓜地亞機場；波士頓、芝加哥以及加拿大多倫多的航班也同樣受到波及。

呼籲民眾避免出門

氣象局已發布冬季風暴警報，各大機場也透過社交平台提醒旅客，務必即時向航空公司確認航班狀況，地方政府同步提高警戒，紐約州政府表示，民眾應避免非必要移動，若必須出門，務必提前規劃、放慢行程並預留充足時間。

這是紐約市本季第二波顯著降雪，市長亞當斯呼籲開車上班的市民提早返家或改搭大眾運輸，市政府已部署鏟雪車，準備展開清除作業，盼降低暴風雪對城市運作與返鄉旅客的衝擊。

美國國家氣象局預測，大湖區北部將有降雪，暴風中心會逐漸轉向東北部。氣象局警告：「假日返鄉旅客行車將非常危險。」

加州強烈風暴增至4死

加州則連續高強度降雨引發多宗山洪、泥石流和城市內澇災害，目前死亡人數已增至4人，多條高速公路交通中斷。

位於加州東部、毗鄰內華達州的死亡谷國家公園，截至26日上午，近幾日降水量已達10.16毫米，幾乎是當地12月份歷史平均降雨總量的2倍。

死亡谷或因洪水關閉

死亡谷是北美大陸最炎熱和最乾燥的地方，工作人員正清理道路並警告說，風暴造成的洪水可能導致該公園關閉。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
5小時前
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
6小時前
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
00:53
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
即時國際
4小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
7小時前
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
75歲《歡樂今宵》主持過感動聖誕  跟曾失聯7年女兒翹手親密過節  51歲女兒兩度離婚撞樣蓋鳴暉
影視圈
18小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
2025-12-26 13:14 HKT
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
20小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
15小時前
71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕  多張合照氛圍奇怪並不尋常
71歲「鄭少秋舊愛」跟二婚丈夫貌合神離？罕於香港過聖誕  多張合照氛圍奇怪並不尋常
影視圈
2025-12-26 11:00 HKT