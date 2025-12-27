暴風雪襲美東 9000航班取消或延誤 紐約嚴陣以待

美國東北部在聖誕假期旅遊高峰之際迎來強烈冬季風暴，惡劣天氣癱瘓空中交通，全美9000架次航班被迫取消或延誤，多座機場陷入混亂。航空公司及政府均呼籲旅客提前掌握航班動態，並避免不必要的外出行程。

紐約或有10吋降雪量

美國最大城市紐約預計氣溫會降至冰點以下，整夜降雪量或多達10吋，且寒冷天氣將會持續至周末。紐約至少有785班機取消。

美國航空公司近萬航班因暴風雪延誤或取消。法新社

市政府出動鏟雪車清理積雪。法新社

紐約出動工人鏟雪。路透社

紐約工人忙於清理積雪。路透社

根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至周五晚間，全美已有約1600架航班取消，另有超過7400架次延誤。

受影響最嚴重的機場集中在紐約都會區，包括甘迺迪國際機場、紐瓦克自由國際機場與拉瓜地亞機場；波士頓、芝加哥以及加拿大多倫多的航班也同樣受到波及。

呼籲民眾避免出門

氣象局已發布冬季風暴警報，各大機場也透過社交平台提醒旅客，務必即時向航空公司確認航班狀況，地方政府同步提高警戒，紐約州政府表示，民眾應避免非必要移動，若必須出門，務必提前規劃、放慢行程並預留充足時間。

這是紐約市本季第二波顯著降雪，市長亞當斯呼籲開車上班的市民提早返家或改搭大眾運輸，市政府已部署鏟雪車，準備展開清除作業，盼降低暴風雪對城市運作與返鄉旅客的衝擊。

美國國家氣象局預測，大湖區北部將有降雪，暴風中心會逐漸轉向東北部。氣象局警告：「假日返鄉旅客行車將非常危險。」

加州強烈風暴增至4死

加州則連續高強度降雨引發多宗山洪、泥石流和城市內澇災害，目前死亡人數已增至4人，多條高速公路交通中斷。

位於加州東部、毗鄰內華達州的死亡谷國家公園，截至26日上午，近幾日降水量已達10.16毫米，幾乎是當地12月份歷史平均降雨總量的2倍。

死亡谷或因洪水關閉

死亡谷是北美大陸最炎熱和最乾燥的地方，工作人員正清理道路並警告說，風暴造成的洪水可能導致該公園關閉。