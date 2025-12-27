Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日交惡影響經濟 近鐵百貨社長：中國顧客減少 關注春節動向

即時國際
更新時間：12:31 2025-12-27 HKT
發佈時間：12:31 2025-12-27 HKT

日本傳媒報道，中日兩國關係惡化對經濟投下的陰影正在加深，日本的百貨行業已受到影響。近鐵百貨店社長梶間隆弘日前接受共同社訪問時證實，進入12月後，中國顧客減少，將關注春節動向。

上月7日，日本首相高市早苗在國會答辯中稱，「台灣有事」在特定情況下可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。有關言論隨即引發中日關係惡化，中國政府從11月14日開始提醒本國國民避免前往日本。

高市早苗在國會答辯的「台灣有事」言論引發中日關係急速惡化。新華社
高市早苗在國會答辯的「台灣有事」言論引發中日關係急速惡化。新華社
中日兩國關係惡化對經濟投下的陰影正在加深，中國遊客數量大減。路透社
中日兩國關係惡化對經濟投下的陰影正在加深，中國遊客數量大減。路透社
日本百貨業指，中國顧客減少，將關注春節動向。路透社
日本百貨業指，中國顧客減少，將關注春節動向。路透社
近鐵百貨店社長梶間隆弘證實，進入12月後，中國顧客減少，將關注春節動向。近鐵百貨官網
近鐵百貨店社長梶間隆弘證實，進入12月後，中國顧客減少，將關注春節動向。近鐵百貨官網

以團隊遊客為中心影響顯現

自發布提醒以來的兩周時間，似乎對11月整體數據形成了明顯拖累。而明年2月即將迎來眾多中國遊客訪日的春節長假，但兩國關係沒有改善的跡象。瑞穗研究與技術公司的經濟學家東深澤武史認為，訪日消費可能要到2026年底前後才能恢復常態。

近鐵百貨店社長梶間隆弘分析稱，圍繞高市早苗涉台國會答辯，以團隊遊客為中心影響顯現，表示「到春節將關注情況」。

訪日中國客消費下降

他稱，進入12月後中國顧客減少，指中國顧客購買免稅品的件數和銷售金額截至15日，均比上年同期減少。

據日經中文網報道，中國政府在11月發出的避免赴日提醒産生了影響，來自中國的訪日遊客的消費正在下降。

信用卡交易大減

三井住友信用卡公司按照國家和地區劃分的調查顯示，11月的信用卡交易額同比減少8%，時隔2個月轉為負增長。

日本百貨店的免稅銷售額也開始減少，三井住友信用卡通過數據分析服務Custella分析了訪日遊客的支付動向。

調查以10個國家和地區及「其他」為對象，總交易額同比增加了22%。增長的有美國、澳洲及台灣等7個國家和地區，平均增長率為29%。減少的有中國大陸、香港（微減）、泰國（減少4%）這3個國家和地區。

日百貨行業受到影響

另外，從主要百貨公司12月1至14日的免稅銷售額來看，大丸松坂屋百貨同比下降9.4%，高島屋下降9.8%，三越伊勢丹則下降約2成。高島屋表示，若僅限中國顧客，降幅高達23.9%，並稱「避免赴日提醒的影響已經顯現，年初以後也將持續密切關注相關動向」。

從大丸松坂屋來看，按11月和12月比較免稅銷售額的同比增減率，中國顧客銷售份額較高的神戶店和大阪心齋橋店的減少幅度較大。
 

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
阮小儀老公身份終曝光？新郎哥疑從事呢個行業 蘇民峰神預言26年有同居運
影視圈
2025-12-26 12:06 HKT
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
內地電商攻港｜廉價薑蒜蔥照免運 本地街市檔主苦苦支撐：越做越縮！
突發
5小時前
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
60歲前TVB「當家花旦」驚見暴瘦 美好身段徹底消失跟同性舉止曖昧 近10年一直單身
影視圈
4小時前
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
01:42
李龍基未婚妻王青霞身世大起底！婚姻狀態被揭盅結局神逆轉 「爺孫戀」隨時玩完
影視圈
19小時前
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
00:53
有片｜日本群馬縣30車串燒大車禍 烈燄沖天釀1死20傷 疑暴雪路面結冰引慘劇
即時國際
2小時前
發生於今年8月的元朗洪水橋棄屍謀殺案，再多12人落網。資料圖片
洪水橋謀殺案｜再多12人落網 兩男深圳灣過關就擒 累計27人被捕
突發
11小時前
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
走廊大戰︱業主批鄰居擺雜物嬲爆 「絕招」掛爺爺遺照抗衡
即時中國
6小時前
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
佳宝超市快閃優惠全場8折！米油/罐頭/凍肉/廁紙都減價 網民︰湖北蛋30隻$15.2
飲食
23小時前
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
77歲「狗血劇女王」驚傳急性心衰竭離世 死訊封鎖9日才公開 女星挑戰18禁尺度令人難忘
影視圈
14小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
2025-12-25 14:33 HKT