莫斯科驚傳連環炸彈襲擊 俄將領遇刺兩日後再釀2警死 疑犯同歸於盡

俄羅斯首都莫斯科安全局勢持續緊張。當地時間24日凌晨，莫斯科再次發生猛烈爆炸，導致3人死亡，其中包括兩名執勤警察。由於案發地點鄰近兩日前俄軍一名高級將領遇襲喪命的現場，引起軍政界高度關注。俄方指控連串襲擊為烏克蘭情報單位策動。

綜合《路透社》及當地消息報導，案發於24日凌晨時分，兩名警員在街頭巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。詎料在接近該名男子時，現場突然發生劇烈爆炸。兩名警察首當其衝，當場殉職。俄羅斯國家調查委員會證實，事件中共有3人死亡，並已就謀殺執法人員及非法持有炸彈等罪名展開刑事調查，惟未正式公布第3名死者的身分。

莫斯科再次發生猛烈爆炸，導致3人死亡，其中包括兩名執勤警察。美聯社

今月22日，俄羅斯總參謀部作戰訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，在其座駕內遭遇炸彈攻擊，當場身亡。法新社

據非官媒的Telegram新聞頻道透露，第3名死者相信就是爆炸案疑犯。消息指該名男子在警察靠近時，引爆身上裝置「同歸於盡」，但相關細節仍有待官方進一步證實。

爆炸地點與本月22日發生的汽車炸彈案相距不遠。當時，俄羅斯總參謀部作戰訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）中將，在其座駕內遭遇炸彈攻擊，當場身亡。現年56歲的薩爾瓦羅夫是俄軍核心成員，其死訊傳出後，烏克蘭非官方資料庫「和平使者中心」（Myrotvorets）已迅速更新資料，將其狀態標註為被「清算」。

案發現場附近的居民對連日來的爆炸深感恐慌。居民亞歷山大（Alexander）表示：「爆炸聲非常巨大，跟幾天前那次汽車爆炸如出一轍。」另一名居民羅莎（Roza）則形容，凌晨時分被巨響驚醒，感到整棟大樓都在震動。

自俄烏戰爭爆發將近4年以來，已有多名俄國軍事領袖及親戰派人士遭到暗殺。莫斯科當局強烈懷疑烏克蘭是薩爾瓦羅夫遇害及今次警員殉職案的幕後黑手。雖然烏克蘭軍事情報單位曾承認對部分暗殺行動負責，但對於莫斯科近日的連環襲擊，基輔當局目前尚未作出官方回應。