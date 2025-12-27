俄烏戰爭｜傳澤連斯基擬公投定奪領土歸屬問題  俄或願歸還部分佔區

俄烏戰爭或踏入關鍵轉捩點。美國新聞網站Axios及俄羅斯《生意人報》接連報道，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京正就結束戰爭開出各自的「價碼」。澤連斯基表示，若俄方同意停火至少60天，他願意將涉及領土歸屬的爭議交由全民公投決定；普京則據報在確保取得整個頓巴斯地區的前提下，不排除歸還部分俄佔領土以達成協議。

澤連斯基冀12.28達成框架協議

澤連斯基與美國總統特朗普預計將於12月28日再次會面。消息指，烏方希望在該次會議中與美方達成一項結束戰爭的框架性協議，當中包括明確的停火時間表。澤連斯基強調，若要舉行全民公投決定國家領土命運，必須有至少60天的停火期作為最低限度的安全與後勤保障。

美方高級官員認為，澤連斯基不再完全排除領土讓步，並願意訴諸公投，被視為重大進展。然而，目前最大的變數在於俄羅斯的態度，據悉俄方雖理解公投需要停火，但希望將停火期縮得更短。

普京開出條件：頓巴斯是核心

在俄羅斯方面，消息人士向《生意人報》透露，普京近期在與商界人士會面時，詳細介紹了俄方的底線。普京斷言「頓巴斯是我們的」，顯示俄方對取得整個頓巴斯地區（包括頓涅茨克與盧甘斯克）的意志極其堅定。但與以往強硬立場略有不同的是，普京提到，在頓巴斯以外的俄佔區，俄方或許願意以部分領土進行交換。

兩大僵局：頓涅茨克與扎波羅熱核電廠

報道指，雖然澤連斯基表示烏美代表團已接近敲定一份包含20項內容的和平計劃，但雙方目前在兩大關鍵議題上仍存在顯著分歧：

第一是頓涅茨克地區的歸屬：烏克蘭目前仍控制該區部分領土，而普京則要求全境佔領。 第二是扎波羅熱核電廠的控制權：這座目前由俄軍控制的歐洲最大核電廠，其未來管理權仍不明確。普京甚至透露，俄美正討論共同管理方案，並提到美方對在核電廠附近進行加密貨幣挖礦感興趣，這一說法為緊張的政局增添了一抹奇異色彩。

目前俄羅斯實際控制着烏克蘭約兩成領土，包括克里米亞、頓巴斯九成地區，以及扎波羅熱和赫爾松的大部分領土。澤連斯基坦言，目前尚不清楚俄羅斯是否真心準備接受特朗普的和平計劃，他表示：「我掌握一些情報，但此刻我只相信領導人的話。」

隨著12月底的「特澤會」臨近，這場延宕近三年的血腥戰爭是否能透過「領土交換」與「全民公投」換取和平，全球正拭目以待。