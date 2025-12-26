Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜澤連斯基周日赴佛州晤特朗普 20點和平計畫「完成約90%」

更新時間：21:56 2025-12-26 HKT
發佈時間：21:56 2025-12-26 HKT

烏克蘭總統澤連斯基宣布將赴美國佛羅里達州，周日與美國總統特朗普會面。他向記者表示，周日會談將與特朗普討論烏克蘭的安全保障問題，目前正在討論的20點和平計畫「已完成約90%」。

這是美國主導、旨在結束近4年俄烏戰爭的大規模外交努力的最新進展。莫斯科和基輔之間存在着截然相反的要求，導致相關努力受阻。

