日本無印良品｜「藥用抗皺乳液」被指似腳臭 官方：安全願退款

日本無印良品（MUJI）旗下熱銷保養品「藥用抗皺亮白乳液」被指氣味怪怪難聞，有用戶形容「像床蝨」、「像堆肥」、「像腳趾甲垢」，直言用過一次就不敢再碰。品牌母公司「良品計畫」26日發公告回應，強調成分與安全性並無問題，但因應異味投訴接受退貨退款。

該款「藥用抗皺亮白乳液」（薬用リンクルブライト乳液）於2024年10月上市後，陸續有消費者在官網與社交媒體上抱怨產品異味刺鼻，彷彿床蝨、銀杏、大便甚至腳臭混合體，有人直言「我臉連續臭2天」、「這味道根本不是人用的」。評論區一片哀號，不少人認為產品腐敗變壞。

氣味差異來自天然成分

面對爭議升溫，無印良品營運公司「良品計畫」26日發布聲明，表示確實收到多宗針對「藥用抗皺亮白乳液」氣味的反應。品牌解釋，該乳液採用天然來源成分，包含經化學處理的天然成分，原料本身可能帶有特殊氣味，而氣味會隨着收穫時期或原料狀態而改變，導致不同批次出現氣味差異。

良品計畫強調，每個人對香味的感受不同，但「若使用時的氣味未達顧客期待，將提供退貨退費服務」。但若理解並可接受其氣味者，可安心繼續使用。官方表示：「經調查後確認產品成分與安全性皆無異常。」

可憑容器免單退款

針對退費機制，無印良品說明，持有該款乳液200毫升裝、180毫升補充包、50毫升便攜裝、以及3瓶20 毫升試用組任何一款容器實體，將可在任何一間無印良品門市辦理退費，不需提供發票。