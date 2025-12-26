Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

名表共享︱日本負責人私吞1700隻表 潛逃杜拜近2年落網

即時國際
更新時間：16:31 2025-12-26 HKT
發佈時間：16:31 2025-12-26 HKT

日本一間經營名表共享業務的公司「TOKE MATCH」去年初突然倒閉，負責人被指私吞上千隻顧客借出的名表並潛逃杜拜，全國受害人損失超過28億日元（1.39億港元）。公司負責人福原敬濟（44歲）遭國際通緝，本月在杜拜當地落網，26日乘搭飛機返回日本，在成田機場被日本警方捕。另一名公司前員工中山大志（44歲）也被捕。

日媒引述調查人員稱，兩人涉嫌於前年8月左右，騙取了一名男性顧客15隻、總值1800萬日元（約89.5萬港元）的勞力士名表，聲稱「你可以將名表出租，每月賺取穩定的收入」。隨後TOKE MATCH於去年1月底突然結業，福原敬濟逃往杜拜。

東京警視廳去年3月對福原敬濟發出逮捕令，並透過國際刑警（ICPO）發布國際逮捕令，外務省也根據《護照法》下令他交出護照。

國際刑警組織本月透露，福原敬濟已被當地警方拘留。東京警視廳26日派出調查人員，在其抵達成田機場時拘捕。

據調查人員稱，來自日本45個都道府縣的650名苦主已就事件聯繫警方，表示借出手表未獲歸還，合共損失1700隻手表，總值超過28億日圓（1.39億港元）。東京警視廳將繼續調查。

