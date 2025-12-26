中日交惡︱多家日媒指高市早苗 極可能今參拜靖國神社
更新時間：12:09 2025-12-26 HKT
發佈時間：12:09 2025-12-26 HKT
中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」言論陷入低谷之際，多家日本媒體報道，高市今日極可能到靖國神社參拜，如成事將令兩國關係更趨惡劣。
曾逾十次到靖國神社參拜
日本小學館旗下周刊《News Post Seven》報道，指高市早苗極可能在今日到靖國神社參拜。
今年8月15日，仍未當上首相的高市早苗也曾到過該個供奉日本二戰甲級戰犯的地方，與多名官員及國會議員到靖國神社參拜。
據報道，高市過去任內閣大臣期間，以及8月15日日本戰敗投降日，到靖國神社參拜已逾十次。
報道指，高市極可能在今日到靖國神社，因已故首相安倍晉三第二次上台後，於2013年12月26日前往靖國神社參拜。而高市自認是安倍的接班人，因此選擇12月26日這一「安倍參拜」的周年日，可能性很大。
截至目前，高市早苗方面尚未對外公佈12月26日的具體行程，但國際社會的反對聲浪已持續發酵。各方普遍敦促日方認清歷史大勢，摒棄錯誤行徑，停止以任何形式傷害受害國人民感情、破壞地區和平穩定的舉動。
