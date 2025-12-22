中日惡化︱日平台徵中國人不文明影片 每條2000日元

中日關係因日本首相高市早苗發表「台灣有事論」持續緊張。日本大型眾包平台（通過互聯網將任務分發大眾協作完成的平台）CrowdWorks，近日被爆長期發佈網路招募資訊，付費徵集批評中國等內容的短影音，讓一條操弄網路輿論的外包鏈條浮出水面，從散佈仇恨言論到為右翼政治人物造勢。部分日本網民也質疑，在日本網絡上濃重的保守派言論氛圍背後，存在政治勢力圖謀操縱網絡輿論的黑手。

CrowdWorks與日政府關係密切

官方新華社報道，11月下旬以來，CrowdWorks網站上多條招募帖文引發關注，帖文針對影音製作者徵集影片，主題須為稱讚日本、批評中國等內容。



相關新聞：中日惡化︱遼寧艦編隊遠海訓練片段公佈 還原雷達照射事件

招募方要求製作者收集影音素材或利用AI生成素材進行加工，突出日本技術、日本文化、日語的優秀之處，展示中國人的擾民行為和不文明舉動等，每條視頻報酬為2000至4000日元（約合100至200港元）。相關信息讓日本網民炸鍋，在社交平台上批評這類帖文刻意操縱輿論、令人憤怒。

另據日本《朝日新聞》調查，CrowdWorks平台一個發包方從去年11月到今年11月，已至少發佈14條徵集批評中國的主題影片資訊。引發爭議後，相關資訊已被轉為非公開狀態。

CrowdWorks平台與保守派政黨執政的日本政府有千絲萬縷的聯繫。其官網顯示，平台服務對象包括日本經濟產業省等政府部門。透過日本網民分享的截圖顯示，該平台2017年就有人發帖招募部落客寫手，主題包括「修改（和平）憲法第9條，擁有軍隊」等。