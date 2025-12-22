Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中日惡化︱日平台徵中國人不文明影片 每條2000日元

即時中國
更新時間：08:00 2025-12-22 HKT
發佈時間：08:00 2025-12-22 HKT

中日關係因日本首相高市早苗發表「台灣有事論」持續緊張。日本大型眾包平台（通過互聯網將任務分發大眾協作完成的平台）CrowdWorks，近日被爆長期發佈網路招募資訊，付費徵集批評中國等內容的短影音，讓一條操弄網路輿論的外包鏈條浮出水面，從散佈仇恨言論到為右翼政治人物造勢。部分日本網民也質疑，在日本網絡上濃重的保守派言論氛圍背後，存在政治勢力圖謀操縱網絡輿論的黑手。

CrowdWorks與日政府關係密切

官方新華社報道，11月下旬以來，CrowdWorks網站上多條招募帖文引發關注，帖文針對影音製作者徵集影片，主題須為稱讚日本、批評中國等內容。

相關新聞：中日惡化︱遼寧艦編隊遠海訓練片段公佈 還原雷達照射事件

招募方要求製作者收集影音素材或利用AI生成素材進行加工，突出日本技術、日本文化、日語的優秀之處，展示中國人的擾民行為和不文明舉動等，每條視頻報酬為2000至4000日元（約合100至200港元）。相關信息讓日本網民炸鍋，在社交平台上批評這類帖文刻意操縱輿論、令人憤怒。

另據日本《朝日新聞》調查，CrowdWorks平台一個發包方從去年11月到今年11月，已至少發佈14條徵集批評中國的主題影片資訊。引發爭議後，相關資訊已被轉為非公開狀態。

CrowdWorks平台與保守派政黨執政的日本政府有千絲萬縷的聯繫。其官網顯示，平台服務對象包括日本經濟產業省等政府部門。透過日本網民分享的截圖顯示，該平台2017年就有人發帖招募部落客寫手，主題包括「修改（和平）憲法第9條，擁有軍隊」等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
20小時前
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
17小時前
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
18小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
14小時前
昨日（20日），最後一輛經皇崗口岸驗放通關的跨境貨車從香港進入內地。
皇崗口岸︱最後跨境貨車通關 貨運通道完成歷史使命︱36年珍貴照片
即時中國
19小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
11小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
19小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
蔡思貝兩年冇拍劇罕剖白心聲 疑受王浩信緋聞影響損內地人氣 傳獲猛人照顧等嫁？
影視圈
16小時前
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
51歲「最美港姐」曾被指顏值崩壞  晒中門大開性感照騷豐滿上圍  靚靚鵝蛋臉顏值重回巔峰
影視圈
16小時前