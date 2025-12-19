中日惡化︱遼寧艦編隊遠海訓練片段公佈 還原雷達照射事件

中國海軍遼寧艦航母編隊早前在宮古海峽以東海域進行正常的艦載戰鬥機飛行訓練時，遭到日本航空自衛隊F-15戰機騷擾，中方戰機隨即兩次開啟雷達對闖入的日方戰機實施鎖定照射。事件引起兩國表熊。央視國防軍事頻道《礪劍》欄目周四（18日）公佈遼寧艦編隊遠海訓練片段，還原事件真相。

影片顯示，中國海軍遼寧艦航母編隊日前在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公佈了訓練海空域，並在訓練前多次向附近海域日艦現場通報，日艦已回覆收到。

然而，訓練開始不久後，日本自衛隊飛機多次惡意抵近滋擾，沖闖中方劃設公佈的演訓區，最近距離不到50公里。值得注意的是，代表編隊向日艦通報訓練信息的，是055型萬噸大驅南昌艦，舷號101。它擔當著航母編隊的指揮艦。

日方前後說辭不一

針對今次事件，日方起初稱沒有收到中方訓練通報，其後又改口稱事先得到中方通報信息，但因缺乏訓練時間、區域等具體內容，未能獲取足夠的避險信息。

國防部發言人蔣斌大校12月15日表示，此次事件事實清楚、證據確鑿，容不得日方狡辯抵賴。實際情況是，12月6日，遼寧艦航母編隊組織101艦通報中方將組織艦載機飛行訓練，日方116艦確認收到。

其後，中方101艦再次通報艦載機飛行訓練預計15時開始，持續時間約6小時，主要在航母以南區域，日方116艦再次確認收到。在此情況下，日方仍派飛機多次沖闖中方訓練海空域進行滋擾，危及飛行安全的一切責任理應由日方承擔。

蔣斌指出，日方一再欺騙本國民眾、誤導國際社會，把中方正常的軍事訓練炒作成所謂安全威脅，把自己從挑釁者包裝成受害者，不禁讓人懷疑其是不是想為高市首相涉台錯誤言論造成的嚴重後果轉移視線？中方強烈敦促日方正視當前中日關係困難的癥結，切實反思糾錯，任何避實就虛、偷樑換柱、倒打一耙的卑劣行徑和政治操弄都不可能得逞。