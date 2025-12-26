美強力球第2高彩金開出 一注獨中141億元

美國「強力球」（Powerball）彩票的史上第2高獎金於平安夜開出頭獎，阿肯色州有幸運兒一注獨中18.17億美元（約141億港元）彩金，結束長達3個月的頭獎懸空局面。

根據強力球官方網站，本期頭獎獎金因彩券銷售踴躍而超出原先預期，一舉成為美國史上第2高，同時也是今年強力球獎金最高的頭獎。這一期頭獎號碼04、25、31、52、59，紅球為19號。中彩者若選擇一次性領取，可以抱走8億3490萬美元（64.9億港元）。



強力球產品小組主席兼艾奧瓦州彩券公司行政總裁史卓恩透過官網表示：「恭喜最新一位強力球頭獎得主！這真的是一份非比尋常、足以改變人生的獎賞。我們也要感謝所有參與這波頭獎熱潮的玩家，銷售的每一張彩券都能為全國各地的公共計劃與服務提供支持。」

本期頭獎開出之前，強力球已經連續46期無人對中全部6個號碼。強力球官方指出，上一次有人平安夜贏得頭獎是在2011年。聖誕節當天則曾有4次開出頭獎，最近一次是在2013年。