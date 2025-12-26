土耳其農田驚現700個「天坑」 深達數十米 專家：情況持續惡化

被譽為土耳其「糧倉」的中部科尼亞平原（Konya），正陷入一場前所未有的地質災難。受極端氣候乾旱及人為過度抽取地下水影響，當地近年湧現大量巨大天坑，總數已接近 700 個。這些直徑可達 30 米、深度達數十米的巨大坑洞，正加速吞噬珍貴的農耕地，對當地的農業生產、生態環境以至居民安全構成嚴重威脅。

全國天坑數量激增 科尼亞省成重災區

根據土耳其災害與應急管理局（AFAD）最新數據，目前土耳其全國已記錄到 684 個天坑，其中高達 534 個集中在科尼亞省。科尼亞省及其周邊地區是土耳其最重要的農業心臟地帶，佔全國可耕地面積約 11%。如今，這片肥沃的土地卻布滿了駭人的深坑，部分農地甚至在短距離內出現十多個大小不一的塌陷點。

地質專家分析，科尼亞平原地底分布著大量易溶於水的碳酸鹽與石膏岩層，形成龐大的地下溶洞網絡。在自然狀態下，這些溶洞由地下水支撐。然而，隨著水源枯竭，溶洞頂部失去支撐力，最終引發劇烈坍塌。

降雨大減蒸發加劇 地下水位每年狂降 5 米

專家指出，天坑危機是氣候變化與人為破壞雙重夾擊的後果。近年來，當地降雨量持續低於平均水平，且氣溫上升導致蒸發量激增，加劇水資源短缺。數據顯示，科尼亞盆地的地下水位正以每年 4 至 5 米的速度驚人下降。對比 21 世紀初每年僅下降約 0.5 米的速度，惡化程度顯著提升。

此外，農民為了灌溉耗水量高的作物，挖掘了數以萬計的合法及非法深水井。在長期過度抽取下，地下水位的下降幅度令人咋舌。部分地區的水位自上世紀 70 年代以來已累計下降逾 60 米，有農民表示，即使在地下 400 米深處，也難以尋獲水源。

專家警告：地基脆弱 潛在崩陷點逾 1800 個

科尼亞理工大學天坑研究中心負責人費圖拉·阿里克教授（Fetullah Arik）表示，雖然目前新形成的天坑多集中在農村地帶，尚未造成直接的人員傷亡，但其形成的不可預測性已成為當地居民心中的陰影。

研究團隊警告，目前已在該區域偵測到約 1,850 個潛在的地面沉降點，顯示地質危機仍在擴張。專家呼籲當局必須立即加強管控地下水開採，並重新評估農業灌溉模式以應對長期乾旱趨勢。若現況未能改善，這片土耳其最重要的糧食產地，未來恐面臨更頻繁且更大規模的地表崩陷。