加拿大修訂港人「救生艇計劃」門檻 一改動或助提早取得永居？

加拿大聯邦移民部（IRCC）近日更新針對香港人的「救生艇」移民計劃說明，修訂 Stream B（工作經驗類別）的申請門檻。當局正式取消以往每星期工時計算上限，改以累積總工時為準，這意味著工時較長的港人有望縮短等待時間，提早申請永久居留權（PR）。

刪除每周工時上限 累積1560小時即達標

根據 IRCC 於 12 月 18 日更新的指引，原本要求申請人在遞交申請前三年內，需累積至少 12 個月、每周最少 30 小時的全職工作經驗。在最新修訂中，當局刪除了「每周 30 小時上限」及「須滿 12 個月」的字眼，改為只要申請人在三年內累積滿 1,560 小時的有薪工作時數，並曾持有加拿大工作簽證最少一年，即符合資格。

分析指，舊政策下即使申請人每周工作超過 30 小時，多出的時數亦不會被計入移民門檻。修訂後，若申請人每周工作 40 小時，額外的 10 小時將可全數撥入 1,560 小時的總數內。以此推算，工作時數較長的申請人最快可於抵達加拿大約 9 個月（39 周）後便滿足工時要求，待持有工簽滿一年後即可遞交永久居留申請。

是次改動被指亦對工時分佈不平均的港人移民有利。部分持開放式工作簽證（OWP）抵加的人士，初期可能面臨搵工困難或只能從事兼職。新安排下，無論全職或兼職，只要累積總時數達標即可，為申請人提供了較大彈性，避免因初期工時不足而令整個申請週期大幅延遲。

此外，這項改動也解決了部分行業（如建築、餐飲或創意產業）常見的季節性工時波動問題。只要申請人能證明在三年期內總受薪工作時數達 1,560 小時，其申請資格便不再受限於每月的特定工時指標。

團體反應審慎 憂未解積壓問題

雖然政策細節放寬，但有港人關注團體對實際成效仍持審慎觀望態度。有團體代表指出，雖然前端申請門檻降低，但目前 IRCC 審核永久居留申請的進度依然緩慢。若當局未能同時增加人手處理現有的積壓個案（Backlog），港人即使能更早遞交申請，最終獲批永久居留權的時間可能依然遙遙無期。