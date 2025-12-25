名古屋豐臣秀吉雕像慘遭「斷頭」 追查4個月發現愛媛警涉案

日本名古屋市円頓寺商店街入口處的豐臣秀吉雕像，今年8月被發現慘遭「斷頭」。警方經過4個月的調查，發現一名愛媛縣警察和一名名古屋市男子涉案。

監視器畫面顯示，該名警員於8月19日深夜，用雙手抓住頭部旋轉，造成塑像頸部折斷、頭部掉落，這名警察當時正在愛媛縣到愛知縣出差行程中，可能喝醉酒。另外，8月23日凌晨，另一名居住在名古屋市的男子涉嫌踢過雕像的頭部。警方打算以涉嫌財產損失罪，將2人移交檢方。

愛媛縣警方表示，「我們已注意到相關報導，目前正在調查這名愛媛縣警察涉案情形，我們將根據查明的事實採取適當行動。」

這座豐臣秀吉雕像於2013年，連同織田信長和德川家康的雕像，由名古屋商人時田一弘捐贈。豐臣秀吉雕像為坐姿，包括底座在內，高度約到成年人的腰部。雕像此前也曾遭破壞。

時田一弘表示：「調查取得進展，讓我感到欣慰。這件事會損害整個警方的公信力，我認為這種事根本不應該發生。」