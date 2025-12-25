Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

名古屋豐臣秀吉雕像慘遭「斷頭」 追查4個月發現愛媛警涉案

即時國際
更新時間：19:36 2025-12-25 HKT
發佈時間：19:36 2025-12-25 HKT

日本名古屋市円頓寺商店街入口處的豐臣秀吉雕像，今年8月被發現慘遭「斷頭」。警方經過4個月的調查，發現一名愛媛縣警察和一名名古屋市男子涉案。

監視器畫面顯示，該名警員於8月19日深夜，用雙手抓住頭部旋轉，造成塑像頸部折斷、頭部掉落，這名警察當時正在愛媛縣到愛知縣出差行程中，可能喝醉酒。另外，8月23日凌晨，另一名居住在名古屋市的男子涉嫌踢過雕像的頭部。警方打算以涉嫌財產損失罪，將2人移交檢方。

愛媛縣警方表示，「我們已注意到相關報導，目前正在調查這名愛媛縣警察涉案情形，我們將根據查明的事實採取適當行動。」

這座豐臣秀吉雕像於2013年，連同織田信長和德川家康的雕像，由名古屋商人時田一弘捐贈。豐臣秀吉雕像為坐姿，包括底座在內，高度約到成年人的腰部。雕像此前也曾遭破壞。

時田一弘表示：「調查取得進展，讓我感到欣慰。這件事會損害整個警方的公信力，我認為這種事根本不應該發生。」

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
01:37
阮小儀結婚丨離開商台鋪路做人妻 森美公開遭告知婚訊一刻 被問小儀老公身份咁回應
影視圈
5小時前
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
01:37
55歲阮小儀宣布結婚 晒無名指戒指相：2025年係一個好年份 老公身份掀討論
影視圈
5小時前
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
深圳口岸過關實時人流！3招即睇8大關口等幾耐？蓮塘/羅湖/深圳灣 附聖誕除夕開放時間
旅遊
9小時前
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
阮小儀結婚｜「黃金盛女」曾情路坎坷 被CEO前度重傷 爆喊指「次次衰畀第三者」
影視圈
6小時前
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
聖誕｜港人北上旅遊逼爆口岸 羅湖滿街「藍精靈」 網民笑稱：意外救活內地一「夕陽業務」
社會
6小時前
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
娛樂公司已婚高層花億元包養知名男星？不倫戀露骨私訊對話曝光：我可以幫你產生更多精子
影視圈
23小時前
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？
太子站跌電話直插路軌 搖控手機錄下「謎之畫面」 港男節日超奇遇：估唔估到影緊咩？｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
60歲雪梨外形突變佬味濃？通波仔後狀態曝光 傳經濟拮据獲徐少強兄弟接濟曾霸氣反擊
影視圈
11小時前
TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴
TVB「御用強姦犯」遭二婚嫩妻抱怨痛打：一日食得一餐  北上搵食疑有困難  56元茶餐也嫌貴
影視圈
7小時前
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
10年冇見同學婚禮Wishlist癲過搶錢？港男獲邀觀禮「R人情」 最絕竟是張「禁忌清單」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前